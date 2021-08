Okresní fotbalové soutěže na Strakonicku mají za sebou první kolo, a tak nastala i práce pro všechny odborné komise.

Dudák III. třída Strakonicka: Poříčí B / Katovice C - Čestice 4:0. | Foto: Deník/Petr Škotko

STK

Předává FO Pražák k dořešení DK za vystoupení mužstva ze soutěže po losovacím aktivu.

Provedla kontrolu potvrzení bezinfekčnosti na Covid v zápisech z odehraných utkání prvního kola OPM a III. třídy – bez závad.

Bere na vědomí zprávy HR z odehraných utkání OPM a III. třída.

Oznamuje fotbalovým oddílům soutěží dospělých, že možnost opakovaného střídání v těchto soutěžích není žádné dogma či povinnost. Pokud se družstva sama rozhodnou, mohou např. střídat jako tomu bylo v uplynulých sezónách tzn. max. 5 hráčů bez opakovaného střídání. Umožnění opakovaného střídání v soutěži OPM bylo schváleno VV OFS, a to na základě žádostí většiny oddílů a je to možnost volby, jak s tímto institutem sama družstva naloží.

Oznamuje, že na sběrné účtu klubů bude připsáno startovné za soutěžní ročník 2021-2022.

Upozorňuje FO, že potvrzení o bezinfekčnosti na Covid všech účastníků utkání vedoucím družstva hlavnímu rozhodčímu je povinnost vyplívající z vydaného dodatku Soutěžního řádu FAČR.

Upozorňuje FO, že byl uzavřen IS pro možnost vkládání hlášení změn termínů utkání bez souhlasu soupeře v soutěžích mládeže OFS. Dále upozorňuje FO na nařízení uvedené v RS čl. 8, že utkání mládeže nelze hrát v sobotu a v neděli v úřední termín.

Schvaluje odehraná utkání.