Zase to byla Slavia jako dřív a svým více než patnáct tisícům fanoušků udělala radost. A strakoničtí fanoušci byli při tom. Sice počasí fotbalu moc nepřálo a tak se diváci z předních řad posunuli o něco výš. Bylo zde i velké množství německých fanoušků, kteří s sebou měli dosti pyrotechniky a ke konci házeli po pořadatelech kelímky. Asi neunesli porážku.

Přísnivci fotbalové Slávie Praha ze Strakonicka si nemohli nechat ujít pohárové utkání svého týmu s Unionem Berlín a vyrazili do Edenu.

