Nejpopulárnějším fotbalistou na Strakonicku se stal v anketě Deníku kanonýr Oseka Jakub Říský.

Jakub Říský. | Foto: Deník/ Redakce

Má tolik hlasů, že by mu i leckteré ligové hvězdy mohly závidět. Anketa týkající se jen a pouze výkonnostního fotbalu trvala přesně měsíc od 30. března do 30. dubna. Jakub Říský obdržel od čtenářů celkem 4711 hlasů. Porazil deset soupeřů, kteří nenašli takovou podporu. On ano. Přesvědčil příbuzné, kamarády, sousedy, spoluhráče, funkcionáře i soupeře.