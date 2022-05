Zdíkov - Vlachovo Březí B 0:1 nedohráno.Zdroj: Deník/Vladimír KlímaMohlo to být klidné a pohodové odpoledne. A zpočátku také bylo. Sice se po dešti hrálo na podmáčeném hřišti, ale zápas Zdíkova s béčkem Vlachova Březí měl zpočátku solidní parametry. Domácí favorit byl aktivnější, obranu soupeře zlobil na křídle především Podskalský, ale vytvářené šance Zdíkov spaloval jak na běžícím pásu. A tak přišel trest. Hosté vybojovali rohový kop, centr do šestnáctky sice Škopek trefil jen temenem hlavy, nicméně míč skončil v síti – 0:1. To běžela 20. minuta. Domácí dále obléhali branku soutěže a přišla 29. minuta. Dlouhý vysoký míč do šestnáctky hostů, souboj útočníka Podskalského se stoperem Zeleným a penalta.

A tady všechno začalo a také skončilo. Jak to tak již ve fotbale bývá, jedna strana tvrdí, že byla jasná, druhá, že nemohla být. Ale jak se říká, penalta je ve chvíli, kdy ji pískne rozhodčí (tím nerozporuji rozhodnutí arbitra – pozn. autora).

Po odpískané penaltě začala mela.Zdroj: Deník/Vladimír KlímaKolem rozhodčího Karla Neumanna se začal tvořit nejprve hlouček a posléze velký shluk hráčů. Padla i ostřejší slova a následovala červená karta pro hostujícího stopera Pavla Zeleného. Diskutovalo se však dál, ale co se dělo ve shluku jedenácti hráčů hostů a sedmi domácích, to vědí jen ti, kteří byli nejblíže. Od laviček byl pak již jen vidět úder, který inkasoval hráč Zelený od rozhodčího, a následná změť rukou směrem k sudímu. Ozvala se píšťalka a sudí utkání ukončil. Až v tu chvíli se k HR připojil AR Datsenko, který vše do té doby sledoval od postranní čáry naproti střídačkám. Co se však dělo před fyzickým kontaktem, na to mají oba tábory odlišný názor.

Jak tedy popisují konflikt zainteresovaní? „Ve 29. minutě bylo utkání ukončeno pro napadení HR pěstí do hrudi a posléze pěstmi do obličeje směřující na nosní dutinu, ze které se spustila krev, a pravé oko, které otéká, hráčem číslo 13 Zelený Pavel, a to po udělení červené karty za vulgární protesty směřující k HR (například Ty svině, jestli mi dáš červenou, tak odsud živej neodejdeš, počkej po zápase, ty neodejdeš po svých. To si piš, že tu na tebe počkám a umlátím tě do země),“ uvedl ve své Zprávě o utkání HR Karel Neumann.

Pavel Zelený (vpravo) v jednom s mnoha soubojů s hráči Zdíkova.Zdroj: Deník/Vladimír KlímaA jak viděl situaci vyloučený hráč? „Podle mě sudí proti nám odpískal nesmyslnou penaltu. Já mu něco řekl, možná i nějakou vulgaritu, v tom afektu člověk neví, co řekne. Pak jsem dostal červenou kartu, tak jsem za ním šel a řekl mu, že si to vyřídíme po zápase. Najednou se otočil, dupnul mi na nohu a dal mi pěstí. Víc nevím, protože mě někdo držel. Viděl jsem u rozhodčího chumel hráčů a najednou byl ukončený zápas. Ale, že bych rozhodčího napadl, to není pravda, protože jsem se k němu ani nemohl dostat, někdo mě držel,“ přikládá svůj pohled Pavel Zelený. Od postranní čáry to vypadalo, že se hráč snažil do rozhodčího strčit kolenem. „Možná to tak vypadalo, ale vůbec jsem ho netrefil,“ obhajoval se Pavel Zelený.

Jak je vidět, hlavní aktéři mají na incident diametrálně odlišný pohled. V každém případě má disciplinární komise o práci postaráno.

A jaké je rezumé? STK OFS Prachatice si na pondělí 16. května předvolává zástupce Zdíkova i Vlachova Březí k podání vysvětlení k události při inkriminovaném utkání.

Nutné je však též rozhodnout o osudu utkání, aby mohl být výsledek započítán do tabulky základní části okresní soutěže. O víkendu 21. – 22. května již totiž začíná nadstavbová část.