Radošovice – Bavorov B 2:2 (1:1). 16. M. Vita, 50. P. Beran – 42. V. Kůs, 93. M. Sluka. ČK: 1:0 (39. M. Vodvářka). Kladruby – Čestice 7:1 (4:1). 19. a 36. J. Kuncl, 22. M. Hejman, 41. J. Mareš, 49. Z. Biněda, 57. R. Veselý, 87. J. Košán – 43. M. Novák. Bělčice – Poříčí B – Katovice C 4:0 (2:0). 19. a 77. P. Průcha, 31. J. Hudeček, 72. M. Fiala. Štěkeň B – Volyně B 1:4 (1:2). 27. V. Poláček – 34. D. Novotný, 43. a 62. J. Jiřík, 54. J. Procházka. Sousedovice B – Lnáře 2:1 (1:1). 40. F. Vávra, 71. P. Masák – 23. M. Chaloupka. ČK: 1:1 (83. M. Mráz – 69. S. Sobota). Mnichov – Cehnice B 5:2 (2:2). 29. P. Koudelka, 32. a 46. Z. Soukup, 51. a 86. L. Černý – 12. a 13. P. Šebesta.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.