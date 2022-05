Do Strakonic se sjelo jedenáct školních týmů od prvních až do třetích tříd. Ty byly rozlosováy do dvou čtyřčlenných a jedné tříčlenné skupiny. V těch se hrálo systémem každý s každým. Vítězové si následně zahráli ve skupině o 1. - 3. místo a o postup do krajského finále. Druzí ze skupin hráli o 4. - 6. místo, třetí ze skupin o 7. - 9. místo a čtvrtá družstva si zahrála o místo desáté.