Na hřišti s umělou trávou na Sídlišti ve Strakonicích se po delší době odehrálo fotbalové utkání. Utkaly se týmy okresních výběrů U13 ze Strakonicka a Písecka.

Fotbalový výběr OFS Strakonice U13. | Foto: Jan Škrle

„Utkání se hrálo na popud trenérů regionální fotbalové akademie. Objíždějí okresy a dělají si obrázek o výkonnosti hráčů této kategorie, kteří by se mohli posunout do jejich akademie,“ uvedl k utkání Grassroots trenér OFS Strakonice Tomáš Kostka a doplnil: „Nebylo to jediné utkání, příště to může být třeba s výběrem Táborska či dalších okresů.“