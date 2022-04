Vzpomenete na nějaký zápas, kdy se Vám podařil podobný kousek a nastřílel jste šest branek?

Když jsme s klukama seděli po zápase v hospůdce, tak jsem přemýšlel, zda se mi již něco podobného podařilo. A opravdu ano. Když jsme ještě hráli III. třídu, tak jsme porazili Kladruby 7:1 a já dal všech sedm branek. To je můj osobák v mistrovském utkání.

Když si promítnete utkání, jak jste své branky viděl přímo ze hřiště?

Béčku Dražejova jsem dal skoro všechny branky pravačkou. Musím přiznat, že do čeho jsem kopnul, tak to tam zkrátka padlo. Chytal jim hráč z pole a tomu se zápas zrovna také moc nevydařil. Jinak je mi jedno, zda dávám branky hlavou či levou nebo pravou.

Takže ideální kanonýr.

V tomto kontextu možná ano. Půl roku jsem kvůli zranění nehrál a jsem rád, že zase mohu na hřiště a padá to tam.

KANONÝR DENÍKU: Petr Baloušek sestřelil Bavorov čtyřmi přesnými zásahy

V kariéře jste prošel i vyššími soutěžemi, takže zkušenosti z nich se v okrese hodí.

V každém případě. Ale co mě překvapilo, tak všude, kde jsem hrál, tak na stoperu. Přišel jsem k Balvanům do III. třídy a říkal klukům, že když jsem celý život hrál stopera, tak bych to mohl pro změnu zkusit v útoku. A daří se.

Šest branek Vás posunulo ve střelecké tabulce blízko těm nejlepším. Zaútočíte ještě na ně?

Mně nejde o osobní statistiky, ale o tým. Budu rád i za výhru 2:1, hlavně, že budou body.

Balvani vyhráli první zápas sezony. Chtělo by to navázat dalšími body.

Přesně tak. První výhra, takže jsme měli velkou radost. Čekali jsme na ní hodně dlouho. Před čtrnácti dny jsme s Doubravicí prohráli 2:3, hráli docela solidně, tak jsme si říkali, že by to příště mohlo vyjít. A podařilo se.

