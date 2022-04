Je to trochu o štěstí. První gól byl z penalty, na ty chodím já. Ke konci utkání jsem ještě věřil, že to můžeme vyhrát. Adama Kloseho, který hrál střední zálohu, začaly chytat křeče, tak jsem ho poslal místo sebe dozadu a vytáhl se dopředu. Přišel delší nákop na stopera soupeře, on se to snažil zpracovat, já ho zapresoval, sebral mu to a šel sám na bránu. Vedle mě byl další volný hráč, naznačil jsem přihrávku a jak se gólman hnul, tak jsem to ze strany trefil mezi jeho nohy.

Vzpomenete si, kdy jste naposledy dal jako stoper dva góly?

Podle mě to bylo v sezoně, kdy jsme postupovali do I.A třídy. Tam jsem měl šest branek za podzim a myslím, že tam někde dva v zápase byly.

Penalty jsou ve Čkyni Vaší záležitostí, co je jinak pro Vás klasický gól?

Většinou je to z trestňáku nebo po rohovém kopu, zkrátka nějaká standardka. Ze hry je to málokdy, tentokrát to byla trochu výjimka.

Na jaře jedou Čkyňáci jako výborně namazaný stroj. To ve vás bochly saze?

Museli jsme zabrat, abychom utekli ze spodku tabulky. Měli jsme i dobrý los. Teď přijdou těžší soupeři a nebude snadné body sbírat. Dobře se posílilo, ve hře nám hodně pomáhá Mikeš. Není sice moc vidět, ale udělá plno černé práce. Ostatní hráči pak mají více sil a času útočit.

Asi pomohla i zimní příprava, v ní jste měli také dobré zápasy.

Ta se povedla. Dali jsme si na ní záležet. Máme v týmu plno hráčů, kteří jezdí za studiem do Prahy, nebo dělají v Německu. Přes sezonu toho již pak moc nenatrénujeme. Docela jsme se v přípravě hecli.

Nyní si již budete závěr sezony užívat?

Snad již jsme v klidu a můžeme si to opravdu užít.