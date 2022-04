Z jakých pozic nejčastěji branky střílíte?

Většinou to bývá po kombinacích se spoluhráči. Ale pár se mi jich podařilo dát i po individuálních akcích. Nejvíce branek dávám nohou, i když je pravda, že jsem jich na podzim dal několik i hlavou.

Kdo je Vašim dvorním nahrávačem? S kým si v koncovce v týmu nejvíce rozumíte?Nejlepší souhra je v každém případě s našim středním záložníkem Martinem Kotousem. To je náš hlavní rozehrávač. Dáváme si to i s kolegou z útoku Alešem Vilánkem. Ten dal Čičenicím také tři branky. Tentokrát se nám zadařilo oběma.

Každý hattrick kanonýra něco stojí. Kolik to bude ve Vašem případě?

Dříve to bývala za hattrick bedna piva. Teď již je to asi pětistovka. Trochu se přidražilo (smích). Na konci sezony to všechno půjde na dokopnou. Posedíme a probereme fotbal.

Při pohledu do tabulky střelců ji vedete o čtyři góly před renomovaným kanonýrem Martinem Šáchou. Vyjde to letos na krále střelců v okrese?

Rád bych mezi kanonýry vyhrál. Jednou jsem skončil druhý, ale vyhrát se mi nikdy nepodařilo. Bylo by to hezké, ale uvidíme.

Měli jste dobrý rozjezd do sezony, pak se to trochu zaseklo a nyní jste třetí. Potrápí ještě Malenice největší favority na postup?

Rádi bychom do toho ještě promluvili. Ale záleží, jak se budeme na zápasy scházet. Na podzim nám pár hráčů vypadlo. Když nastoupíme v silné sestavě, tak chceme samořejmě urvat výhru v každém zápase a zkusíme to těm před námi ještě trochu znepříjemnit.

