Brankové hody na fotbalových trávnících na Strakonicku sice tentokrát nebyly o víkendu tak bohaté, ale jedna rarita je na světě. Hattrick nastřílel drahonický David Krejča v duelu s Balvany Strakonice. To by nebylo asi až tak velké překvapení, ale že byly všechny z penalt, to již je něco jiného.

David Krejča proměňuje panaltu proti Drahonicím. | Foto: Deník/Petr Škotko

Máte spočítané své soutěžní hattricky?

Soutěžní hattricky mám na kontě tři. Hattrickem to ale vždy skončilo, více gólů v soutěžním utkání jsem nezaznamenal. Hattrick asi až tolik raritou ve fotbale není, z penalty ale ano. Přemýšlí střelec při té další následné, co na zažité střele změnit, aby ho gólman nevychytal?

Máte pravdu, hattrick z pokutových kopů je opravdu raritou. Od trenéra jsem byl na penalty před zápasem určen já. Během zápasu se koukám na soupeřova brankáře a snažím se zjistit, jakou stranu má silnější, většinou záleží, zda je brankář levák nebo pravák, případně z jaké nohy se lépe a přirozeně odráží . Podle toho se potom snažím vybírat stranu. Jsem zastánce, že penalta se dá pouze špatně kopnout, takže při každé další penaltě v jednom zápase mi nedělá problém kopnout třeba i tři penalty do stejného směru. KANONÝR DENÍKU: Petr Baloušek sestřelil Bavorov čtyřmi přesnými zásahy Máte na kontě v tomto ročníku sedm branek, byly i ty další z penalt?Já jsem pro Drahonice takový sváteční hráč. Na fotbal nemám moc času, takže jsem rád, že když už se na fotbal dostanu, že mě kluci a trenéři pustí vůbec na hřiště a dají mi důvěru i právě třeba při pokutových kopech. Odehrál jsem od začátku sezony asi pouhých pět utkání a z těch sedmi branek byly čtyři z pokutových kopů a zbylé tři ze samostatných úniků nebo střel z hranice vápna. Za hattrick většinou bývá „poplatek“ do klubové kasy, co Vás to bude stát?

Od trenéra, spoluhráčů a diváků jsem už nějaké poznámky zaznamenal, myslím, že bývá zvykem malý sud “iontového nápoje“ a když tak přemýšlím, tak ještě možná něco i za tenhle rozhovor. KANONÝR DENÍKU: Zdeněk Svoboda pokořil soupeře šesti přesnými trefami Nyní na Drahonice čeká Lom, který patří ke spolufavoritům na postup. Co na soupeře vymyslet, abyste ho obrali o body?Myslím, že důležitou rolí v téhle soutěži je, v jakých sestavách se týmy na konkrétní zápas sejdou a potom samozřejmě zodpovědnost každého hráče k plnění jednotlivých úkolů. Pokud se nám povede se sejít v optimální sestavě a budeme si plnit jednotlivé úkoly od našich trenérů, tak můžeme myslet na bodový zisk i z následujícího zápasu se soupeřem z Lomu. Zdroj: Deník

