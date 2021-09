NEDĚLE Česká liga ml. žáci: Junior Strakonice – Petřín Plzeň (10). I.A dorost: Blatná – Čkyně / Vl. Březí (10). I.A žáci: Vodňany – Vacov (10). KP přípravky (turnaj ve Strakonicích): Junior – Hradiště (14), Hradiště – Met. Tábor (15), Junior – Met. Tábor (16). OP muži: Dražejov B – Čičenice (17). III. třída muži: Bělčice B – Hoslovice (10), Poříčí B / Katovice C – Lnáře (14), Sousedovice B – Volyně B (17), Štěkeň B – Cehnice B (17), Mnichov – Bavorov B (17). OP dorost: Sousedovice / Štěkeň – Vodňany (10.30). OP dorost: Katovice – Osek / Lnáře (10). OP přípravky: Čestice – Volyně (10), Bavorov B / Prachatice B – Vodňany (13), Blatná – Dražejov (14), Blatná B – Sousedovice (15.30). OP ml. přípravky: Chelčice – Cehnice (10), Osek – Katovice (10), Střelské Hoštice – Poříčí (10), Blatná B – Osek (14).

SOBOTA KP muži: Osek – Jankov (17). I.A muži: Vodňany – Vimperk (17). I.B muži: Bavorov – Dražejov (10.30), Sousedovice – Stř. Hoštice (13.30), Bělčice – Stachy (17), Sedlice – Junior Strakonice B (17), Volyně – Cehnice (17). K P žáci: Junior Strakonice – Hradiště (10). I.A žáci: Volenice – Hradiště B / Putim (10). OP muži: Chelčice – Lom (17), Štěkeň – Poříčí / Katovice B (17), Malenice – Osek B (17), Balvani Strakonice – Drahonice (17). III. třída muži: Kladruby – Radošovice (17). OP žáci: Sedlice / Doubravice – Sousedovice (12.30, Dražejov – Čestice (13), Bělčice – Bavorov / Prachatice B (14). OP ml. žáci: Bělčice – Katovice (12). OP přípravky: Sedlice / Doubravice – Junior C (10), Bělčice – Katovice (10), Volenice – Junior B (14), Malenice – Bavorov/ Prachatice (14.30). OP mladší přípravky: Blatná B – Dražejov (10), Malenice – Vodňany (13).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.