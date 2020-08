Fotbalová sezona je konečně zde. Po dlouhých devíti měsících se na Strakonicku, nepočítáme-li březnový zápas Fortuna divize Katovice – Mýto, konečně začne hrát mistrovská kopaná. A natěšený fanoušek si, předpokládám, nenechá svůj oblíbený šálek kávy vzít a vyrazí fandit.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

Startují i soutěže v okrese. A kdo by si myslel, že by neměl být okres napínavý, ten se škaredě plete. Minimálně zástupci klubů, které mají své první týmy v divizi a krajském přeboru, avizují, že by svou zálohu chtěli mít alespoň v B třídě. Logicky, raději nechávat rozehrát fotbalisty v krajské soutěži než v okrese. Takže béčka Katovic, Junioru Strakonice a Blatné budou chtít o kraj zabojovat.