OP STARŠÍ PŘÍPRAVKY: Junior B – Bělčice 15:0 (7:0). N. Zíková 4, P. Baloušek a D. Čadek 3, J. Šindelář, M. Voříšek, O. Mihalo, K. Bouček a K. Fürbachová. Junior C – Dražejov 0:6 (0:3). T. Štván 4, P. Zdvořáček a D. Obendrauf. Sousedovice – Blatná 6:10 (2:5). R. Peterka a J. Štěpánek 2, M. Kešner a Š. Klivan – A. Bolina 7, O. Braun, D. Viktora a P. Týma. Blatná B – Sedlice / Doubravice 10:7 (2:4). A. Bolina 4, P. Týma 3, A. Skuhravý 2, O. Kuss – F. Šendera 3, D. Pekárek 2, S. Rádsetoulal a V. Šindelář. Katovice – Volenice 5:4 (2:0). P. Škotko 3, D. Barvíř a A. Kadlec – K. Papežová 2, J. Hanzlík a V. Staňková. Osek – Bavorov B / Prachatice B 6:4 (2:3). A. Křišťan, J. Švihovec a M. Hraše 2 – M. Kucul, D. Ausberger, S. Zdychyncová a M. Šafránek. Volyně – Malenice 14:6 (6:3). R. Nový 5, T. Čížek 4, S. Hebr a M. Pilnáček 2, D. Hrdina – F. Sajfríd 3, V. Neužil 2, L. Pravda. Cehnice – Štěkeň 3:6 (0:3). K. Havelec 2, D. Urban – P. Valíček 3, L. Malý 2, vlastní. Bavorov / Prachatice – Čestice 5:7 (3:2). J. Čičák 2, L. Černý, V. Jiroušek a T. Vávra – L. Rezek 3, S. Menšík 2, T. Koblic a M. Vilánek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.