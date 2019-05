Fotbalový okres na Strakonicku řečí výsledků

Strakonicko – Okresní fotbalové soutěže mužů na Strakonicku míří také do finiše, do konce chybí již jen tři kola. Do krajské I.B třídy mají nejblíže hráči Střelských Hoštic, ale ve hře je ještě dost bodů.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

OKRESNÍ PŘEBOR Čičenice – Katovice B 1:4 (0:3). 71. M. Traxmandl – 19. a 20. D. Zoubek, 40. a 82. V. Křivanec. Rozhodčí Iral. Balvani – Střelské Hoštice 0:5 (0:1). 14. M. Červený, 57. a 88. P. Rejšek, 80. a 86. T. Vlk. Rozhodčí Krejčík. Lom – Doubravice 2:2 (1:1). 28. V. Šavrda, 80. M. Štolba – 44. F. Křivanec, 82. O. Raba. Rozhodčí Pašek. Radošovice – Blatná B 1:4 (0:3). 86. Vlastní M. Uldrich – 7. a 34. M. Zíka, 36. a 86. M. Uldrich. Rozhodčí Maroušek. Malenice – Štěkeň 2:2 (0:2). 51. a 91. A. Vilánek – 15. a 35. L. Peterka. Rozhodčí Rothschedl. Junior B – Poříčí 2:2 (1:1). 26. P. Baloušek, 74. J. Liška – 28. R. Suda, 85. R. Štefanko. Rozhodčí Pašek. Drahonice – Bavorov 3:1 (0:0). 70. a 72. P. Hnat, 83. V. Faktor – 85. (PK) R. Funda. Rozhodčí Šedivý. 1. Střelské Hoštice 23 17 2 4 73:31 ⋌53 2. Katovice B 23 16 1 6 85:41 ⋌49 3. Malenice 23 14 3 6 61:38 ⋌45 4. Bavorov 23 12 2 9 60:45 ⋌38 5. Čičenice 23 10 7 6 39:36 ⋌37 6. Blatná B 23 11 2 10 62:52 ⋌35 7. Junior B 23 9 6 8 39:37 ⋌33 8. Štěkeň 23 8 8 7 53:51 ⋌32 9. Doubravice 23 9 5 9 50:52 ⋌32 10. Lom 23 8 5 10 31:32 ⋌29 11. Balvani 23 8 2 13 38:73 ⋌26 12. Drahonice 23 7 2 14 46:61 ⋌23 13. Poříčí 23 3 6 14 33:65 ⋌15 14. Radošovice 23 3 1 19 19:75 ⋌10 III. TŘÍDA A Kladruby – Lnáře 0:0. Rozhodčí Z. Raba. Volenice – Dražejov B 2:3 (1:2). 8. M. Otradovec, 70. T. Zíka – 13. J. Chocholatý, 44. P. Cibulka, 64. (PK) T. Hynek. Rozhodčí Zábranský. Mnichov – Poříčí B 1:3 (0:3). 60. (PK) Z. Soukup – 10. P Kepl, 19. M. Smejkal, 45. L. Pešek. Rozhodčí Pašek. 1. Dražejov B 17 11 1 5 ⋌44:30 34 2. Lnáře 17 10 3 4 ⋌62:32 33 3. Volenice 17 8 3 6 ⋌37:37 27 4. Kladruby 17 7 3 7 ⋌26:37 24 5. Poříčí B 18 6 2 10 ⋌34:50 20 6. Hoslovice 17 5 3 9⋌29:40 18 7. Mnichov 17 5 1 11 ⋌33:39 16 III. TŘÍDA B Cehnice B – Čestice 7:2 (3:2). 15. J. Čech, 24. M. Řehoř, 35. a 88. L. Bednařík, 54. (PK) a 61. J. Prokeš, 63. L. Čech – 30. D. Grabmüller, 36. L. Krejčí. Rozhodčí Rothschedl. Štěkeň B – Volyně B 8:5 (4:1). 4., 52. a 53. M. Kováč, 8. a 68. L. Peterka, 15. V. Čížek, 45. J. Kačmár, 55. S. Poláček – 43. P. Pubal, 47. D. Novotný, 52. F. Gašpar, 63. J. Brabec, 81. J. Rolenec. Sousedovice B – Předslavice / Vlachovo Březí B 7:2 (5:0). 16. T. Frýda, 17. a 63. F. Vávra, 18. O. Brynda, 22. a 47. O. Novák, 34. M. Mráz. – 57. P. Rapčáni, 60. M. Lácha. 1. Pražák 17 13 0 4 ⋌59:26 39 2. Sousedovice B 17 11 1 5 ⋌54:38 34 3. Štěkeň B 17 9 1 7 ⋌56:42 28 4. Čestice 17 7 4 6 ⋌40:38 25 5. Předslavice / Vl. Březí B 18 5 4 9 ⋌36:56 19 6. Volyně B 17 5 0 12 ⋌38:56 15 7. Cehnice B 17 4 2 11⋌39:66 14

Autor: Vladimír Klíma