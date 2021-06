Tak se konečně všichni fotbalisté, fotbalistky a fotbaloví fandové z Volyně a okolí dočkali. Přiblížil se den s velkým „D“ – Den otevření nových kabin SK Slavoj Volyně. Je to den, na který se všichni společně hodně dlouho těšili. Tímto dnem bude 5. červen 2021, kdy ve 13:30 hod. slavnostně přestřihneme pásku a otevřeme nové a kvalitní zázemí pro fotbalový i tenisový klub.

Ve Volyni finišují přípravy na slavnostní otevření nového sportovního zázemí. | Foto: Jan Škrle

Jak to vlastně vše začalo, jak šel ten čas. Před mnoha lety - chtělo by to nové kabiny. Před několika roky - chtělo by to už do prkýnka ty nové kabiny!!! Dva roky tomu nazpátek – snad budeme mít nové kabiny? Rok nazpět – budeme mít konečně nové šatny, ještě kdo je postaví. Den „D“ - 5. červen 2021 – máme je. Jsou nové a jsou hezké.