Do kempu v Katovicích dorazilo deset hráčů a podpořit je přišlo i několik skalních fanoušků. Z důvodu pracovního zaneprázdnění či dovolených ještě chybělo osm hráčů, kteří by měli do nového ročníku v barvách Štěkně naskočit.

Herní příprava již bude samozřejmě na hřišti, a to dvakrát týdně při tréninku a o víkendu čeká tým vždy přípravné utkání. To první již nyní v sobotu s Dražejovem. O týden později (6. srpna) přivítají Štěkeňští na svém hřišti strakonický dorost a generálku na sezonu sehrají v sobotu 13. července ve Vacově.

Do přípravy se již zapojí i nové posily, a to Igor Hanák z Oseka, Pavel Sup z Čížové, Martin Míka z Příbrami, L. Havránek a uzdravený J. Bálek. Výzvou pro štěkeňské fotbalisty je pokus o postup do I.B třídy.

Zdroj: TJ Otavan Štěkeň a Jan Škrle