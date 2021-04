Ve strakonické Sokolovně se ve středu 21. dubna koná od 16.30 hodin Volební VH Okresního fotbalového svazu Strakonice. Ta zvolí vedení okresního svazu na období let 2021 - 2025.

Nový VV OFS Strakonice. Nahoře zleva J. Iral, V. Mrkvička, M. Kolářík, M. Vanduch a P. Mach. Dole zleva V. Krejčí, V. Zábranský, M. Kunešová a P. Běloušek. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Post předsedy OFS Strakonice obhajuje stávající předseda Václav Zábranský. To, že svou práci dělá dobře, potvrzuje fakt, že nemá žádného protikandidáta a měl by tak předsedou zůstat i na další čtyři roky. Do výkonného výboru kandidují (dle abecedy) Václav Albrecht, Pavel Běloušek, Jiří Iral, Miroslav Kolářík, Václav Krejčí, Markéta Kunešová, Petr Mach, Václav Mrkvička, Václav Valhoda, Michal Vanduch a Jaroslav Vondráček. Na tři místa v revizní komisi kandidují Milan Hoch, Petr Janoch a Karel Matas.