„Ve strakonickém Junioru jsme nedohrání soutěží bohužel čekali, protože neustálá omezení se stále ne a ne chýlit ke konci,“ komentoval rozhodnutí federace trenér mládeže a člen VV Junioru Strakonice Tomáš Kostka.

Jak jen to bylo možné, Strakoničtí vyběhli na trávník k tréninku. „Trénování jsme řešili napříč celým klubem se všemi trenéry a v mládeži posuneme již dorazové ročníky o kategorii výše a budeme trénovat a hrát dle možností minimálně do konce června a někteří i déle,“ doplnil Tomáš Kostka a pokračoval: „Co se týká zájmu dětí, tak ten je veliký. Musíme však konstatovat, že nám v klubu skončilo zhruba osm dětí vlivem covid pauzy a asi i jiných faktorů.“

Mládežníci Junioru Strakonice se těší alespoň na přátelské zápasy.Zdroj: Jan Škrle

Ani v týmech hrajících okresní soutěže se již s dohráním alespoň poloviny soutěží moc nepočítalo. „Já jsem vůbec nečekal, že by se to mělo znovu rozjet, protože se vše měnilo ze dne na den a nikdo už nikomu a ničemu nevěřil,“ přidal svůj názor na věc předseda TJ Sokol Lnáře Václav Krajčí.

A jak budou ve Lnářích řešit současný časový prostor do konce června? „Čas se vyplní různými úpravami a opravami celého sportovního areálu. Také chceme pokračovat v probíhajících trénincích mládeže, i když si nejsme jisti, že nějakou mládež budeme moci přihlásit. Nejsme až tak velká obec, kde je dostatek mládeže a okolní vesnice, kde se hraje fotbal, na tom nejsou o nic lépe. Další příčinou je, že mládež má úplně jiný zájem než sportovat a dnešní doba je k tomu jako dělaná,“ vypíchl problém s mládežnickou kopanou Václav Krejčí a pokračoval: „U dospělých, tam očekávám nějaká přátelská utkání a také tréninky. Snad se zase brzy sejdeme na nějakém tom fotbálku. Přeji všem hodně zdraví a sportovních úspěchů.“

Na oficiální ukončení sezony čekali také v Sousedovicích. „Toto rozhodnutí je správné, ale podle mého názoru mělo přijít podstatně dříve. Snaha měla být o vytvoření tréninkových podmínek, rok hráči nekopli do míče,“ říká k současné situaci předseda FC Znakon Sousedovice Josef Hodonický a pokračuje: „Dobu do konce června vyplníme intenzivním tréninkem. Bylo by dobré vědět, od kdy mohou být sjednávána přípravná utkání.“

FC Znakon Sousedovice.Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Mrzet ukončení soutěží může fotbalisty v Oseku. Ten byl aktuálně druhý v tabulce krajského přeboru mužů. „Samozřejmě nás mrzí, že byla předčasně ukončena další sezona. Ale popravdě řečeno, počítali jsme s tím již od zimy. Když jsme viděli čísla nemocných a omezení ekonomiky, tak nám bylo jasné, že k rozvolnění ve sportu jen tak nedojde,“ uvedla k ukončení sezony Věra Hochová, předsedkyně TJ Osek.

I v Oseku se začalo trénovat dle aktuálních podmínek. „Od chvíle, kdy to bylo možné, jsme začali trénovat se všemi našimi družstvy. Každý z nás se těší, až bude možné znovu odehrát nějaký zápas, protože to všem opravdu chybí. Je štěstí, že znovu začali trénovat téměř všichni naši hráči. V mládežnických kategoriích máme určitý úbytek, ale není to zásadní problém a jde o běžnou situaci, která by nastala i bez této dlouhé přestávky,“ doplnila Věra Hochová.