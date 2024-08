O víkendu se roztáčejí kola i dalších fotbalových soutěží. K těm rozehraným se přidává i Dudák 8. liga mužů i všechny okresní soutěže mládeže na Strakonicku. A všude čekají na fanoušky zajímavé zápasy.

Vybrat největší tahák víkendu není nikdy jednoduché. Že by nedělní okresní derby 6. ligy mezi Blatnou a Katovicemi? Určitě zajímavý souboj, ale dáme tentokrát přednost Dudák 7. lize mužů. Síly změří hráči Sokola Bělčice a Sokola Cehnice. Hraje se v sobotu od 14 hodin.

V samotaném konci minulé sezony spadly Bělčice z I.B třídy až na horší skóre oproti předposlednímu celku skupiny C z Božetic. Tým ze Strakonicka měl skóre o čtyři góly horší. A aby si v Bělčicích vypili kalich hořkosti až do dna, Božetice I.B třídu (7. ligu) do této sezony nepřihlásily. Ale fotbalové řády hovoří jasně, přednost při zapnění volného místa mají postupující týmy…

To však již je zapomenuto a v Bělčicích se chtějí vrátit do krajských soutěží sportovní cestou. Sezonu začali skvěle dvěma vysokými výhrami a především s nulou na kontě obdržených gólů. Předsezonní prohlášení, že by se klub chtěl vrátit do kraje, tak nabírá správný směr. Ale jednoducé to nebude. Již nyní v sobotu od 14 hodin se pokusí Bělčicím zkřížit plány celek Cehnic, který postupně omlazuje kádr a možná by se již postupu nebránil. Cehničtí nyní ve středu zvládli opakovaný zápas na béčku Oseka. V tom původním vedli po půl hodině 4:0, ale utkání zrušil prudký liják a potopa na hřišti. Do opakovaného zápasu béčko Oseka vužilo i pendlů z áčka, ale Cehničtí to zvládli a vyhráli 3:1. Nyní je tedy čeká další výzva.

Pojďme si projít kompetné víkendový fotbalový program na Strakonicku.

PÁTEK

OP mladší přípravky: Vodňany – Volenice.

SOBOTA

6. liga: Bavorov – Čkyně (13.30).

7. liga: Volyně – Stř. Hoštice, Sedlice – Nebahovy.

OP muži: Bělčice – Cehnice (14), Dražejov – Drahonice (14), Malenice – Lom, Osek B – Blatná B, Poříčí / Katovice B – Čičenice.

III. třída muži: Balvani Strakonice – Čestice (14, Pracejovice), Lnáře – Cehnice B.

KP dorost: Junior – Meteor Tábor (10).

I.A dorost: Blatná – Chotoviny / Malšice (10).

OP žáci: Bělčice – Vodňany (10), Katovice – Sousedovice (10), Sedlice – Poříčí (13.30).

OP mladší žáci: Volenice – Dražejov (10), Katovice – Vodňany (10), Malenice / Čkyně – Bavorov (14.30).

OP starší přípravky: Malenice – Osek (10), Sedlice / Doubravice – Poříčí (10.30), Dražejov – Junior Strakonice (11), Blatná – Střelské Hoštice (13), Vodňany – Sousedovice.

OP mladší přípravky: Dražejov – Štěkeň (9.30), Volyně – Sousedovice (10). Bavorov / Prachatice B – Cehnice (11.30), Volyně B / Vimperk B – Blatná B (11.45).

NEDĚLE

6. liga: Blatná – Katovice.

7. liga: Strakonice B – Vacov.

OP muži: Volyně B – Doubravice, Mnichov – Sousedovice B.

III. třída muži: Hoslovice – Kladruby (15), Bavorov B – Štěkeň B.

OP mladší žáci: Junior Strakonice B – Poříčí / Střelské Hoštice (10), Osek – Štěkeň / Cehnice (10).

OP starší přípravky: Katovice – Bavorov B (10), Volyně B / Vimperk B – Bělčice (11.45).

OP mladší přípravky: Blatná – Stř. Hoštice (10), Stř. Hoštice B / Poříčí – Junior C (10).

Pokud není uvedeno jinak, začínají utkání v 17 hodin.