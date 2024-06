/FOTOGALERIE, VIDEO/ Uplynulá fotbalová sezona přinesla v soutěžích mužů od divize po Dudák III. třídu plno krásných branek v podání mnoha kanonýrů. Prakticky v každém klubu si hýčkají minimálně jednoho superstřelce, který nejvíce pomáhá k bodům. Pojďme společně najít největší osobnost mezi kanonýry na Strakonicku.

Kanonýr Junioru Strakonice Karel Krejčí. | Foto: Jan Škrle

Na webových stránkách Strakonického deníku jsme již přinesli průřez nejlepšími střelcl z okresních klubů hrajících dotčené soutěže a sestavili i žebříček TOP 10 kanonýrů ze všech soutěží. A právě pořadí TOP 10 kanonýrů je i základem našeho hlasování o největší osobnost mezi střelci.

Každý z fanoušků má na kanonýry jiný pohled, každý u nich může oceňovat něco jiného. Dejte hlas tomu, kdo je vám nejsympatičtější či střílí góly za váš srdeční klub.

Jména fotbalistů, kterým můžete dát svůj hlas, jsou seřazena podle počtu nastřílených branek v soutěžním ročníku 2023/24. Hlasovat můžete až do 30. června do půlnoci, poté bude hlasování ukončeno. Před další fotbalovou sezonou pak přineseme obsáhlé povídání s vítězem hlasování. Chcete se o někom dozvědět fotbalově více než strohá statistická čísla? Není nic jednoduššího než pro něho hlasovat, a to klidně i každých pět minut. Třeba vyhraje právě on.