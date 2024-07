VÝKONNÝ VÝBOR

Ukládá STK udělit pokuty dotčeným oddílům za neomluvenou neúčast na losovacím aktivu dle RS.

Bere na vědomí zprávu předsedy STK (dodatečné přihlášky do soutěží, informace o vložení losu soutěží 2024-2025 do IS, návrh termínové listiny Podzim 2024).

Schválil termínovou listinu Podzim 2024 soutěží OFS Strakonice.

Ukládá STK ve spolupráci s KM a DK připravit Rozpis soutěží nového soutěžního ročníku 2024-2025.

SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Ukládá pokutu 1000,- Kč dle RS čl. 34/h FO Kladruby, Sousedovice, Doubravice, Čestice za neomluvenou neúčast na losovacím aktivu. /Pokuta bude součástí sběrné faktury oddílu/.

Žádá oddíly, aby v případě zájmu o zasílání úředních zpráv i na jiné mailové adresy (administrátorům, trenérům, vedoucím družstev) zaslali na mail OFS tyto adresy. Standardně jsou ÚZ zasílány předsedům a organizačním pracovníkům oddílů. Toto se týká zejména oddílů z okresů Prachatice a Písek, které se zúčastní soutěží našeho OFS v novém soutěžním ročníku. Stejně tak zašlete i aktualizaci případných mailových adres (změna mailu nebo změny osob zastupujících oddíl). V novém RS budou uvedeny kontakty dle Vašich přihlášek do soutěže.

Upozorňuje FO, že na základě konzultace a dohody KM s oddíly soutěží přípravek dochází ke změně hracího času u obou kategorií. Mladší budou hrát 2x25 minut, starší 2x30 minut. STK provede v losu u oddílů, které mají v přihlášce termíny dotčených utkání za sebou časový posun začátků druhého utkání tak, aby byl prostor na případný penaltový rozstřel, vyplnění zápisu rozhodčím a zahájení následujícího utkání. V případě potřeby budete mít možnost si termíny změnit v otevřeném IS.

Oznamuje FO, že v IS je vložen los soutěží OPM, III. třída, OPM 40+, OPD, OPŽ, OPMLŽ a 1. kola Otavský zlatý ČP. Los soutěží přípravek bude vložen do IS nejpozději do 28. 7. 2024. Nyní máte možnost změnit si termíny svých domácích utkání bez souhlasu soupeře a to do 15 dnů před prvním soutěžním utkáním. IS bude pro tuto možnost uzavřen následovně: OPM – 1. 8. 2024. OPM 40+ - 20. 8. 2024. III. třída, OPD, OPŽ, OPMLŽ, OPPS, OPPM – 16. 8. 2024.

Oznamuje, že stejně jako v minulém soutěžním ročníku nebude ukládat poplatky za dohody termínů utkání přípravek na dny v týdnu ani v rámci víkendu. Je však potřeba tyto včas vložit do IS a případně oznámit STK, aby mohl být termín včas schválen a změněn v IS pro administraci ZoU oddíly. Včasné zadání dohody do IS platí i pro ostatní soutěže (zde již s případným udělením poplatku dle RS), tak aby utkání mohla být obsazena rozhodčími tzn. vložit dohodu do IS nejpozději 5 dnů před původním termínem utkání.

Žádá fotbalové oddíly soutěží OPM a III. třída, aby obratem případně nejpozději do 9. 8. 2024! zaslaly na mail OFS barvu sady svých domácích dresů tzn. barvu dresu, trenýrek a stulpen, kterou budou používat v podzimní části soutěží při svých domácích utkáních. Tabulka s barvami dresů dotčených FO bude součástí Rozpisu soutěží 2024-2025. Hostující oddíly budou mít za povinnost ctít barevnou kombinaci domácích. Za nedodržení bude možné uložit postih a HR dotčených utkání budou mít za povinnost případné nedostatky uvést v ZoU a předat provinivší se FO k rukám STK.