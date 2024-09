Fotbaloví fanoušci na Strakonicku o víkendu na okresní fotbal nevyrazí. Program soutěží od 8. ligy mužů až po mladší přípravky je zrušen.

"Vážení zástupci fotbalových oddílů, Sportovně technická komise OFS Strakonice jakožto orgán pověřený řízením soutěží našeho OFS vzhledem k nastalé situaci a nepříznivé předpovědi počasí odkládá všechna utkání všech soutěží OFS Strakonice, která se měla původně odehrát o tomto víkendu 14. - 15. září 2024," informoval veřejnost o zrušení fotbalovéo programu předseda STK OFS Strakonice Petr Mach a doplnil směrem ke klubům: "STK zároveň žádá oddíly o vložení a potvrzení dohod odložených utkání do IS a to do úterý 17. září 2024 15 hodin.