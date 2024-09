SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Provedla kontrolu zápisů z odehraných utkání v týdnu 2. -. 8. 9.

Bere na vědomí zprávy HR z odehraných utkání.

Schvaluje seznamy hráčů: Spol. Sedlice/Doubravice – PS. Spol. Štěkeň/Cehnice – MLŽ.

Konstatuje nedostavení se družstva Osek B k utkání OPM Lom – Osek B a předává FO Osek k dořešení DK s návrhem kontumace dotčeného utkání a udělení finančního postihu.

Schvaluje změnu pořadatelství utkání III. tř. mužů Bělčice B – Čestice. Utkání bude sehráno jako Čestice – Bělčice B 14. 9. 2024 v 10:00 hod. Změna je vložena do IS.

Schvaluje změnu pořadatelství utkání OPD Záhoří/Kluky – Osek. Utkání bude sehráno jako Osek – Záhoří/Kluky 14. 9. 2024 v 12:30 hod. Změna je vložena do IS.

Ukládá pokutu 100,- Kč dle RS čl. 33/i za porušení SŘ §53/odst. 2/a FO Dražejov (v ZoU z utkání OPPS Sousedovice – Dražejov není uveden vedoucí družstva hostů).

Provedla doplnění a opravu RS 2024-2025, tak aby čl. 10 Soupisky (část věnovaná seznamům hráčů) byl v souladu s aktualizací SŘ Příloha č. 2 §8, dále pak RS čl. 7 (část Sdružená družstva) byl v souladu s SŘ Příloha č. 2 §9.

Opakovaně upozorňuje oddíly na správné vyplňování zápisů o utkání tzn. v základní sestavě a zpravidla na prvním místě je uveden a řádně označen brankář a v základní sestavě je uveden a řádně označen kapitán družstva (povolené opakované střídání v soutěžích nemá na tyto náležitosti žádný vliv a je potřeba je dodržovat). Nedodržování výše uvedeného bude STK tolerovat pouze v utkáních přípravek.

Schvaluje odehraná utkání.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: A. Porokhnavets (Čičenice) 2 SÚ, P. Kastner (Lnáře) 1 SÚ.

Pokuty a kontumace: DK kontumuje utkání OP Dudák muži TJ Lom - Osek B 3:0 ve prospěch domácího oddílu dle § 56/2 DŘ Nenastoupení družstva k utkání. Pokuta oddílu Osek ve výši 4000,- Kč (první případ) za narušení regulérnosti soutěže dle RS OFS Strakonice článek 34, písmeno f.