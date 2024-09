VÝKONNÝ VÝBOR

Bere na vědomí zprávy předsedů odborných komisí OFS.

Bere na vědomí zprávu GTM OFS T. Kostky o plánované činnosti na další období.

V souvislosti s přípravou ročenky OFS ukládá oddílům Dražejov, Volenice, Osek, Junior, Štěkeň, Vodňany, Sousedovice, Chelčice, Cehnice neprodleně zaslat na mail OFS seznamy oddílových rozhodčích pro utkání přípravek.

Schvaluje v souvislosti s přípravou ročenky OFS název soutěže 40+: Dudák Premium OPM 40+.

Projednal přípravy volební VH OFS včetně alternativních personálních návrhů.

Projednal neetické chování některých oddílů v souvislosti s přestupy mládeže. Tímto chováním dochází k narušování kontinuity okresních soutěží mládeže.

SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Provedla kontrolu zápisů z odehraných utkání v týdnu 26.8. - 1.9. 2024.

Bere na vědomí zprávy HR z odehraných utkání.

Schvaluje předložené a doplněné seznamy hráčů: Střelské Hoštice – přípravka mladší. Společenství Střelské Hoštice/Poříčí – přípravka mladší. Společenství Štěkeň/Cehnice – mladší žáci.

Upozorňuje oddíly na přesné znění Soutěžního řádu FAČR Příloha č. 2 § 9/3 e) a dále upozorňuje, že uvedené starty hráčů bude považovat za neoprávněné se všemi disciplinárními důsledky pro oddíl.

Provedla kontrolu soupisek a předložených seznamů hráčů a zjistila nepředložení seznamů hráčů u následujících oddílů: Společenství Bavorov A/PT B – přípravka starší. Společenství Sedlice/Doubravice – přípravka starší.

Ukládá pokutu 100,- Kč dle RS čl. 33/i oddílům Bavorov, Sedlice za nepředložení seznamů hráčů viz. body č. 4 a 5 této zprávy a ukládá dotčeným oddílům předložit tyto seznamy k rukám STK do pátku 6. 9. 2024 buď prostřednictvím IS nebo mailem.

Ukládá pokutu 150,- Kč dle RS čl. 33/m za porušení SŘ §30/odst. 2/i FO Sedlice, Bavorov, Poříčí, Blatná, Dražejov, Stř. Hoštice, Štěkeň (nepotvrzení ZoU vedoucími družstev).

Upozorňuje oddíly, aby nevyplňovaly v ZoU technický doprovod družstev (tato část zápisu je určena pro profesionální fotbal).

Upozorňuje oddíly na správné označování brankářů a kapitánů družstev v ZoU.

Ukládá pokutu 100,- Kč dle RS čl. 33/i za porušení SŘ §50/12 FO Bavorov (v ZoU OPPM Bavorov/PT B – Cehnice je jako oddílový rozhodčí laik a zároveň vedoucí družstva domácích uvedena jedna a tatáž osoba).

Ukládá pokutu 100,- Kč dle RS čl. 33/i za porušení SŘ 53/2 j) FO Poříčí (v ZoU OPMLŽ Junior B – Poříčí/Stř. Hoštice není uveden kapitán družstva v základní sestavě).

Na základě obdržených informací FO Volyně nařizuje oddílům Volyně a Lom dohodnout nový termín utkání 1. kola OPM Volyně B – Lom tak, aby utkání bylo sehráno v týdnu 14. 10. – 20. 10 2024 a tuto dohodu vložit a potvrdit v IS.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Petr Nový (Volyně) 4 SÚ, Michal Marcinko (Sousedovice) 3 SÚ, Jan Kubeš (Volyně), Petr Vopalecký (Malenice), Tomáš Remeta (Mnichov) a Tomáš Hlavajčík (Drahonice) 1 SÚ.