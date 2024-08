SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Předává DK OFS k dořešení neodehrané utkání 1. kola OPM Volyně B – Lom.

Bere na vědomí zprávu HR z utkání 1. kola OPM Osek B – Cehnice A (utkání přerušeno ve 34. min. z důvodu silné bouře a deště a následně po dalších 30 minutách po dohodě obou kapitánů a vedoucích družstev ukončeno z důvodu nezpůsobilé hrací plochy).

Schvaluje došlou dohodu termínu předčasně ukončeného utkání 1. kola OPM Osek B – Cehnice A. Nový termín je 28. 8. 2024 v 17:30 hod. (utkání je vloženo v IS).

Schvaluje seznam hráčů společenství Vacov/Zdíkov v soutěži OPŽ.

Uděluje výjimku pro start hráčů 2 hráčů FO Cehnice (oddíl nemá žádné jiné mládežnické družstvo starší kategorie do které by hráči datem narození spadali) ročníku 2013 za družstvo starší přípravky tohoto oddílu dle SŘMŽ §2 odst. 4: Václav Lhota ID 13070535, Václav Hule ID 13081880.

Provedla kontrolu soupisek vložených do IS.

Upozorňuje oddíly na včasné vložení soupisek do IS dle RS čl. 10 a dále pak na předložení seznamů hráčů sdružených družstev k potvrzení STK.

Schvaluje odehraná utkání v týdnu 12. – 18. 8. OPM Volyně B – Lom (předáno DK) a Osek B – Cehnice A (předčasně ukončeno – počasí, terén, dohoda nového termínu).

Žádá FO Bavorov o předložení pasportu hrací plochy k rukám STK.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Miloslav Černý (Čičenice), Ladislav Černý (Mnichov), Matyáš Prokopius (Blatná) 1 SÚ.

DK na žádost STK zahájila projednávání podnětu družstva TJ Lom pro neoprávněné zrušení zápasu Volyně – Lom. Žádá, aby se družstvo Volyně do příští DK tj. do 27.8.2024 vyjádřilo k uvedenému podnětu a vysvětlilo důvod a předložilo důkazy k nesehrání výše uvedeného zápasu.