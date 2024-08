Fotbalový Dudák okresní přebor mužů na Strakonicku odstartuje nový soutěžní ročník v polovině srpna. Po čase se utká v soutěži čtrnáct družstev. Nováčkem je Sokol Mnichov, vítěz Dudák III. třídy.

V mnichovské fotbalové aréně odstartovali přípravu na novou sezonu v pátek 2. trpna, čtrnáct dní před startem sezony. "Jsou ještě dovolené, nemělo cenu začínat dříve. I tak nás není na tréninku moc," komentoval účast osmičky hráčů trenér Milan Třešňák. Ti sbsolvovali tradiční tréninkový dril a za odměnu si pak dali báčko i střelbu na bránu.

A došlo i na báčko. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Nechyběl však nejlepší střelec týmu i uplynulé sezony celé III. třídy Ladislav Černý. Nejzkušenější hráč týmu, který prošel vyššími soutěžemi. "Lákali mě sice třeba do Katovic, ale po covidu jsem se vrátil domů do Mnichova, kde bych chtěl kariéru ukončit. Ale minimálně v šedesáti letech," uvedl s úsměvem sympatický kanonýr (34 let).

"Jednou jsme již mohli do okresu postoupit, ale klukům jsem to rozmluvil. V přeboru je to podstatně náročnější. Tentokrát mě již neposlechli a chtějí si to zkusit. Ale proč ne. Zkusíme to udržet a když se to nepodaří, tak se svět také nezboří. Je to i poděkování našim skvělým fanouškům, kteří nám dokáží vytořit domácí prostředí i na hřištích soupeřů," dodal Ladislav Černý (rozhovor s ním přineseme v dalším týdnu).

Novou sezonu v Dudák okresním přeboru zahájí hráči Mnichova doma proti béčku Blatné.