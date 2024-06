/FOTOGALERIE, VIDEO/ Poslední kolo měly na programu okresní fotbalové soutěže na Strakonicku a ještě se o mnohém rozhodovalo. Přebor mužů vyhrály Cehnice, III. třídu mužů Mnichov.

III. třída Strakonicka: Štěkeň B - Mnichov. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Víkedový program posledního kola okresních soutěží na Strakonicku přinesl několik hodně důležitých zápasů. V okresním přeboru se o titul okresního mistra tahaly celky Cehnic a Oseka B. Oba vyhrály, a tak pohár pro vítěze získali hráči Cehnic. Otázkou však zůstává, kdo půjde do I.B třídy. "Všechny čtyři týmy, které by postupně měly nárok na postup, podaly přihlášku do okresu," informoval předseda STK Petr Mach. O prvenství ze rozhodovalo i ve III. třídě. Mnichovu stačila na béčku Štěkně remíza, aby soutěž vyhrál. To se také stalo. "Mnichov přislíbil, že půjde do přeboru, nyní již je třeba jen oficiální potvrzení," dodal Petr Mach.

Pokud by tedy z okresu nikdo nešel do I.B třídy, rozšířil by se přebor na 14 týmů. Spadávají sem celky Dražejova a Bělčic, poslední Balvany Strakonice nahradí Mnichov.

Podívejme se na výsledky posledního hracího víkendu.

Dudák OP muži:

Čičenice – Malenice 1:4 (0:1). 75. V. Marek – 32. a 69. M. Kotous, 77. a 89. J. Jůzek.

Lom – Balvani Strakonice 6:0 (4:0). 15. M. Köhler, 19. a 75. J. Hrubý, 28. M. Mišiak, 40. J. Musil, 84. L. Mišiak.

Osek B – Blatná B 8:2 (6:0). 7., 14. a 25. J. Říský, 11. a 49. M. Kroupa, 19. V. Ježek, 30. J. Diviš, 85. D. Hála – 57. J. Brouček, 88. J. Ďulík.

Drahonice – Cehnice 0:5 (0:2). 3. a 41. L. Čech, 54. O. Martínek, 69. J. Janáček, 74. D. Hájek.

Doubravice – Poříčí / Katovice B 4:4 (0:2). 50. F. Křivanec, 55. a 78. F. Černý, 67. J. Soukup – 6. a 57. M. Kotenko, 25. R. Štefanko, 52. L. Vápeník.

Volyně B – Sousedovice B 4:1 (2:1). 8. (PK) a 74. J. Brabec, 21. a 54. M. Malina – 12. M. Mráz. ČK: 0:2 (75. M. Mráz, 78. D. Holman).

Dudák III. třída muži:

Štěkeň B – Mnichov 1:1 (0:0). 68. P. Sup – 53. (PK) L. Černý.

Auböck OP dorost:

Sedlice / Doubravice – Čížová 0:2 (0:0). C. Novák 2.

Sousedovice – Mirovice B / Čimelice B 0:4 (0:2). T. Peterka, A. Pták, D. Herman a T. Pavlíček.

Stachy / Zdíkov – Záhoří / Kluky 10:0 (5:0). T. Kortus 5, Z. Martan a M. Řimnáč 2, Š. Kurz.

Střelské Hoštice / Poříčí – Dražejov / Štěkeň 4:2 (3:1). R. Duraj 2, K. Fedorov a V. Havelec – T. Pelc a M. Císař.

OP žáci:

Dražejov – Sedlice / Podolí 11:2 (6:0). V. Sokol a M. Bláha 3, F. Sklář 2, A. Dubová, T. Štván a J. Petrásek – J. Šefl a J. Šindelář.

Poříčí – Katovice 12:0 (6:0). M. Mirvald a O. Pešek 3, Č. Hulec, D. Mrcek, T. Kán, D. Pešek, V. Kratochvíl a K. Šejvar.