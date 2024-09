SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Provedla kontrolu zápisů z odehraných utkání v týdnu 9. - 15. září.

Žádá oddíly, aby v případě odložení utkání o následujícím víkendu z důvodu nezpůsobilého terénu informovaly STK nejpozději do pátku 20. 9. 2024 12:00 hod., aby mohla být utkání včas odložena.

Ukládá pokutu 100,- Kč dle RS čl. 33/i za porušení SŘ §50/12 FO Střelské Hoštice (v ZoU PM Stř. Hoštice B/Poříčí – Junior C je jako oddílový rozhodčí laik a vedoucí domácího družstva uvedena jedna a tatáž osoba).

Schvaluje změnu pořadatelství utkání OPD Čížová – Poříčí/Stř. Hoštice. Utkání bude sehráno jako Poříčí/Stř. Hoštice – Čížová 26. 10. 2024 v 10:00 hod. Vloženo do IS.

Schvaluje změnu pořadatelství utkání OPŽ Bavorov – Katovice. Utkání bude sehráno jako Katovice – Bavorov 22. 9. 2024 v 10:00 hod. Vloženo do IS.

Schvaluje změnu pořadatelství utkání OPD Osek – Záhoří/Kluky. Utkání bude sehráno jako Záhoří/Kluky – Osek dle původního losu soutěže 28. 10. 2024 v 13:30 hod. Vloženo do IS.

Schvaluje změnu hrací plochy a času utkání OPMLŽ Štěkeň/Cehnice – Bavorov. Utkání bude sehráno na HP v Cehnicích 21. 10. 2024 v 10:00 hod. STK upozorňuje na tuto skutečnost FO Bavorov a HR dotčeného utkání! Vloženo do IS.

Nařizuje termín utkání OPM Mnichov – Doubravice na 28. 10. 2024 v 14:30 hod. z důvodu nedohody oddílů. Vloženo do IS.

Žádá FO Bavorov, Junior, Volenice, Cehnice, Sousedovice, Vodňany, Štěkeň a Střelské Hoštice o neprodlené zaslání seznamu oddílových rozhodčích – laiků pro utkání přípravek v sezóně 2024/2025 do 20. 9. 2024.

Nařizuje oddílům, které do 17. 9. nevložily a případně nepotvrdily v IS dohody termínů odložených utkání z 13. – 16. 9. 2024, aby takto neprodleně učinily do 20. 9. 2024. Účastníci 1. kola Otavský zlatý ČP takto učiní do 24. 9. 2024. Při nesplnění této povinnosti termíny utkání nařídí STK na svém příštím zasedání.

Jedná se o tato utkání:

Dudák III. třída Čestice – Bělčice B (změna pořadatelství dle původního losu)

OPD Čkyně – Dražejov

PS A Sedlice/Doubravice – Volenice

OPŽ Sedlice – Vodňany

Dudák III. třída Lnáře – Kladruby

OPŽ Čkyně – Sousedovice

PM B Stř. Hoštice B/Poříčí – Blatná B

PS A Katovice – Bělčice

PS A Vodňany B – Blatná

PM A Osek – Štěkeň

PM B Vodňany – Bavorov A/PT B

PS B Bavorov A/PT B – Cehnice

PS B Vodňany A – Volyně A

Otavský zlatý ČP Štěkeň B – Balvani

Otavský zlatý ČP Bavorov B - Mnichov