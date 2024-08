SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Provedla kontrolu zápisů z odehraných utkání v týdnu 19. -. 25. srpna.

Bere na vědomí zprávy HR z odehraných utkání.

Schvaluje seznamy hráčů: SK Slavoj Volyně – přípravka mladší A, přípravka starší A. Společenství Volyně B/Vimperk B – přípravka mladší. Společenství Volyně B/Vimperk B – přípravka starší. Společenství Malenice/Čkyně – mladší žáci.

Uděluje výjimku pro start dvou hráčů FO Malenice ročníku 2013 za družstvo starší přípravky tohoto oddílu dle SŘMŽ §2 odst. 4: Tomáš Chadim ID 13081087 a Lukáš Chadim ID 13081088.

Bere na vědomí mail oddílu FK Vodňany s informací o odstoupení družstva mladších žáků ze soutěže a předává oddíl FK Vodňany k dořešení DK s návrhem uložení finančního postihu dle platného RS.

Provedla kontrolu soupisek vložených do IS a upozorňuje oddíly, které tak ještě neučinily, na vložení soupisek do IS dle RS čl. 10, obdobně to platí i u předložení seznamu hráčů k potvrzení STK (lze provézt i přes IS jako soupisku případně mailem).

Ukládá pokutu 100,- Kč dle RS čl. 33/k za porušení SŘ §53/odst. 1/j FO Sousedovice (v ZoU z utkání OPM Sousedovice B – Volyně B je uvedeno 19 hráčů).

Ukládá pokutu 300,- Kč dle RS čl. 33/m FO Drahonice (nepotvrzení ZoU vedoucím domácího družstva v utkání OPM Drahonice – Bělčice A).

Převzala zprávu DK z šetření podnětu FO Lom k neodehranému utkání 1. kola OPM Volyně B – Lom a na základě této zprávy nařizuje oddílům Volyně a Lom doložit k rukám STK (do příští schůze STK 3. 9. 2024) vložením do IS dohodu nového termínu utkání 1. kola OPM Volyně B – Lom. V opačném případě STK termín utkání nařídí.

Žádá oddíly o zaslání aktualizovaných seznamů oddílových rozhodčích pro utkání přípravek do příští schůze STK (3. 9. 2024).

Ukládá dle RS čl. 8 FO Osek uhradit 1 020,- Kč (2 x 17 km x 30 Kč) FO Cehnice za předčasně ukončené utkání (vis maior) 1. kola OPM Osek B – Cehnice A po obdržení faktury od FO Cehnice.

Vydává opravu textu RS čl. 19 Odhlášení nebo vystoupení ze soutěže, kde v textu má být správně uvedeno …stanoveno na 30,- Kč na 1 km vzdálenosti…

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Tomáš Martínek (Dražejov) 8 SÚ.

Pokuty: FO Vodňany (družstvo OP mladší žáci) pokuta ve výši 7500,- Kč dle RS článek 34, písmeno j, za vystoupení mužstva ze soutěže po losovacím aktivu nebo v rozehraném ročníku.

Různé: DK na žádost STK pokračovala v projednávání podnětu družstva TJ Lom pro neoprávněné zrušení zápasu Volyně – Lom. Oddíl SK Slavoj Volyně po vyzvání doložil požadované materiály. Dokumenty obsahovaly vyjádření SK Slavoj Volyně, limnigrafické tabulky a zejména rozbor přiloženého videa, kde není natočená celá hrací plocha, ale pouze suchá místa. Dále bylo konstatováno, že dle RS - článek 8, je možno utkání, zejména z ekonomických důvodů, odvolat i telefonicky a takto bylo postupováno i v tomto případě, kdy byl vyrozuměn jak sekretář OFS, tak i HR výše uvedeného zápasu. DK nespatřuje v podnětu žádnou možnost, proč utkání kontumovat. Utkání lze odehrát v NT a proto vrací podnět STK k dořešení.