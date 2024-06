/FOTOGALERIE/ Fotbalové soutěže na Strakonicku měly na programu poslední kolo sezony. To následně hodnotili členové odborných komisí OFS. Jasné jsou postupy a sestupy.

Odborné komise OFS řešily uplynulé kolo soutěží. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Provedla kontrolu zápisů z odehraných utkání v týdnu 10. – 16. června.

Bere na vědomí zprávy HR z odehraných utkání.

Schvaluje odehraná utkání.

Provedla kontrolu přihlášených družstev do soutěžního ročníku 2024/2025.

Oznamuje postupy a sestupy v soutěžích OFS následovně:

OP muži: Z krajské I.B třídy sestupují TJ Dražejov a TJ Sokol Bělčice. Do I.B třídy se nepřihlásilo žádné družstvo z prvních čtyř míst OP mužů. Do III. třídy sestupují Balvani Strakonice.

III. třída: Do OP mužů postupuje TJ Sokol Mnichov.

Žádá oddíly Bělčice a Balvani Strakonice, nováčky soutěží dle RS čl. 8, aby nahlásily termín svých domácích utkání (nováčci soutěží tzn. postupující i sestupující mohou hrát buď v sobotu 3 hoiny. před ÚT a dřív, nebo v neděli.). TJ Dražejov bude své termíny hlásit dle dotčeného článku č. 8. U TJ Sokol Mnichov STK předpokládá termín neděle ÚT, tak jak bylo uvedeno v přihlášce do soutěže (případnou změnu obratem nahlaste).

Oznamuje, že uzavření soutěží a ukončení soutěžního ročníku 2023/2024 bude vzhledem k dohrávkám v tomto týdnu provedeno na příští schůzi STK v úterý 25. června.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Dominik Holman a Michal Mráz (oba Sousedovice) 1 SÚ.