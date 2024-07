Po fotbalových trávnících na Strakonicku běhá plno skvělých kanonýrů a jistě by jich bylo možno vybrat více než TOP 10. Ale právě z té nejlepší desítky, která se vytvořila ze všech soutěží, které týmy ze Strakonicka hrají, se rekrutovala nominace, ze která fanoušci fotbalu vybírali nevýraznější osobnost.

Pořadí první trojice: 1. L. Černý (Mnichov) – 2258 hlasů

2. J. Soukup (Doubravice) – 1776 hlasů

3. P. Průcha (Bělčice B) 1330 hlasů

A za těch pár dní, co mohli zasílat hlasy svým oblíbeným hráčům, jich fanoušci naposílali úctyhodných 5957. Jak již to tak v podobných hlasovacích anketách bývá, „hlasovací souboj“ se smrskl nakonec na fanoušky pouze trojice hráčů, ostatní za nimi zůstali s velkým odstupem. Nejvíce hlasů nakonec přistálo u Ladislava Černého, který svými brankami pomohl týmu Mnichova k postupu ze III. třídy Strakonicka do Dudák okresního přeboru. Ten nakonec nasbíral o pět set hlasů více než druhý Jan Soukup, střelec Doubravice.

Před novou sezonou požádáme vítěze ankety o rozhovor, ve kterém zabrousíme jak do fotbalu, tak i do jeho koníčků.