close info Zdroj: Jan Škrle zoom_in Dražejovské fotbalisty nově povede trenér Josef Gregor. Po sezoně, která znamenala pád z krajských soutěží do Dudák okresího přeboru Strakonicka, skončil po dlouholetém angažmá u fotbalistů Dražejova trenér Michal Maroušek. Toho u kormidla týmu, který by se chtěl co nejrychleji do krajských soutěží vrátit, Josef Gregor.

Josef Gregor je dražejovský odchovanec, který pak v letech 1973 - 1992 hájil barvy ČZ Strakonice ve vyšších soutěžích.

Fotbalisté Dražejova odstartují přípravu na novou sezonu v Dudák okresním přeboru Strakonicka pod vedením nového trenéra v pátek 26. července a hned následující den si zahrají první přípravný duel, když vyrazí na hřiště Sokola Malenice.

Zdroj: Jan Škrle a TJ Dražejov