/FOTOGALERIE/ Hned do programu úvodního kola fotblového Dudák OP mužů (8. ligy) na Strakonicku promluvila nepřízeň počasí. Průtrž mračen předčasně ukončila zápas v Oseku, na béčku Volyně se v neděli nehrálo vůbec.

Úvodní duely nového ročníku fotbalového Dudák okresního přeboru (8. ligy mužů) na Strakonicku napověděly o ambicích jednotlivých celků do sezony. Souboj týmů, které po minulé sezoně sestoupily z I.B třídy, suverénně ovládli hráči Bělčic a potvrdili, že se chtějí obratem vrátit do krajských soutěží. Dobře začali i Cehničtí, ale jejich snažení vyšlo vniveč, zápas na béčku Oseka nedohráli, a tak je čeká opakování zápasu. Vysokou výhru si přivezli i hráči Doubrvice z béčka Sousedovic. Start do sezony nopak nevyšel nováčkovi z Mnichova. Úvodní kolo naznačilo, že se můžeme těšit na pěkné gólové hody.

DUDÁK 8. LIGA MUŽI

Bělčice – Dražejov 7:0 (5:0). 1. a 90. O. Páca, 3. D. Říský, 35. A. Ježek, 37. L. Mach, 39. M. Ráž, 54. L. Mála. Rozhodčí Hoch.

Malenice – Čičenice 1:3 (1:3). 32. M. Kotous – 25. A. Ostafiichuk, 31. M. Zlatohlávek, 40. A. Špatný. ČK: 0:1 (92. M. Černý). Rozhodčí Homola.

Osek B – Cehnice 0:4 nedohráno. 10. a 20. L. Čech, 28. P. Krejsa, 32. (PK) O. Martínek. Utkání bylo ve 34. minutě ukončeno pro velký liják. Rozhodčí Marek.

Mnichov – Blatná B 1:5 (0:4). 66. M. Bártík – 17. a 22. F. Písařík, 24. J. Potůček, 45. J. Ďulík, 79. O. Tůma. ČK: 1:1 (87. L. Černý – 80. M. Prokopius). Rozhodčí Iral.

Poříčí / Katovice B – Drahonice 1:3 (0:1). 46. P. Civáni – 1. a 85. M. Švehla, 48. V. Častoral. Rozhodčí R. Mráz.

Sousedovice B – Doubravice 1:7 (1:3). 36. M. Glazunov – 3. F. Křivanec, 30. Š. Kučera, 41. a 48. F. Vávra, 63. D. Tesař, 76. O. Raba, 80. F. Michalec. Rozhodčí Pašek.

Volyně B – Lom odloženo.