Branky: 27. a 31. Hnat, 72. Z. Liška – 41., 90. a 119. Šavrda, 77. Hrubý, 120. Vierer. Rozhodčí: Hoch – Sýkora, Pašek. ŽK: 5:2 (Hnat 2, Moudrý, Filip, Kačírek – Krám, T. Mišiak). ČK: 1:0 (89. Hnat po 2 ŽK). Přihlíželo 80 diváků.

Sestavy - Drahonice: Hlavajčík – Jirsa, Z. Liška, Jakub Brůžek, Hrnčíř – Kačírek, Filip, Moudrý, Vojtěch Častoral – Hnat, Pavlík. Na střídání Jindřich Brůžek, Švehla, Vít Častoral, Vilím, Sabo, M. Liška. Lom: Murárik – Krám, T. Mišiak, Pekárek, P. Šuba – M. Mišiak, Vierer, Souhrada, Hrubý – Šavrda, Nový. Na střídání Týma, Peltán, Petrášek, L. Mišiak.

Fanoušci obou celků viděli velice zajímavý souboj. Hrálo se tvrdě, ale ne zákeřně, oba celky šly za vítězstvím. Ač měli v prvním poločase míč více na kopačkách hráči Lomu, branky nejprve stříleli Drahoničtí. Sice to nebylo po nějak pohledných akcích, ale radost byla stejná. Lom snížil těsně před poločasem, když se před gólmanem Drahonic míč nečekaně odrazil od země a skončil pod břevnem.

Po změně stran se Lom tlačil za vyrovnáním, naopak Drahonice se snažily o brejkové situace. Lom zahodil několik šancí a naopak čtvrt hodiny před koncem základní hrací doby využily Drahonice po trestném kopu závaru před brakou soupeře a šly opět do dvoubrankového vedení. O chvíli později se na druhé straně dostal míš snad milimetry či pár centimetrů za brankovou čáru a bylo to znovu jen o gól. Obrana Drahonic dál odolávala tlaku soupeře a již to vypadalo, že se jejich hráči budou radovat z vítězství. V samotném závěru však přišel centr na bližší tyč, hlavička Šavrdy a bylo srovnáno.

A šlo se do prodloužení. V něm Lom dokonale dokončil obrat ve skóre, soupeře oslabeného o vyloučeného Hnata tlačil před jeho branku a dvěma góly v závěru odmítl penaltový rozstřel.