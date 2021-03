Současná situace nedovoluje nikomu ani trénovat, není žádné srovnání z přípravných zápasů, kterých by se za normálních okolností v současné době hrálo plno. Aby okresní fotbal neupadl v úplné zapomnění, zaslala redakce Strakonického deníku do klubů hrajících okresní soutěže několik anketních otázek. Odpovědi na ně pomohly vytvořit zajímavou mozaiku názorů, které zprostředkujeme našim čtenářům, především fandům fotbalu v nejnižších patrech.

Je pravda, že v mnoha klubech ještě panuje hluboký zimní spánek a reakce nepřišla žádná. Tak snad je odpovědi z táborů rivalů probudí k aktivitě.

Vše odstartujeme již v úterním tištěném vydání Strakonického deníku. Základní otázkou je, zda a popřípadě kdy dojde k restartu okresních fotbalových soutěží. Kloní se zástupci klubů k plánované polovině dubna, či si myslí, že to bude později nebo dokonce vůbec a sezonu odpískáme bez jediné minuty hry? Názory jsou zajímavé.

A pokud se soutěže restartují, kdo má největší šance na postup do I.B třídy a do Dudák OP? Na čele Dudák okresního přeboru se usadilo béčko strakonického Junioru a je nejblíže k postupu do B třídy. Bude mu náskok stačit, nebo lídra tabulky ještě proženou někteří soupeři v závěsu? Ve III. třídě vede béčko Sousedovic, ale pokud Radošovice zvládnou dohrávku, budou na forhontu ony. Rozhodnout by nakonec mohl i vzájemný duel.

V dalších dílech miniseriálu zabrousíme mezi hráčské osobnosti okresu, největší opory mezi tyčemi a nezapomeneme ani na „nejoblíbenější“ rozhodčí.