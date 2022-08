Máte nějaké nové posily a jak jste na tom s nedostatkovým zbožím v podobě gólmanů?

S kádrem jsme spokojeni, doplnili jsme ho o velezkušeného Martina Šípa a útočníka Josefa Kadlece ze Sušice. Dále zabudováváme do sestavy dorostence. Brankáři jsou Radim Šebánek a mladý Michal Jaroš. Většinou se dělí o zápasy rovným dílem.

Jak vypadala tréninková morálka v přípravném období?

O prázdninách a dovolených se to těžko hodnotí, bylo zatím pouze několik tréninků. Hlavně mladí však mají účast slušnou.

Jaká bude v mistrovských utkáních skladba týmu?

Dlouhodobě vsázíme na mix mladých (i dorostenců) s těmi staršími, i když některým je hodně přes 40 let.

V okresním přeboru je kromě B týmů pouze pět dalších mužstev, jaké jsou ambice sokola stachy pro tento ročník?

Chceme stabilizovat kádr a zabudovat do něj co nejvíce dorostenců. Do dvou až tří let se vrátit do I.B třídy. Nechceme ale na mladé hráče vytvářet tlak, že se za každou cenu musí hned postoupit. Pochopitelně, když půjde vše dobře, tak se postupu nebráníme. Je to však sport a ten by měl hlavně bavit jak hráče, tak i diváky. Každý z týmů z okolí si prožil, jaké je to být nahoře, ale i dole. Já doufám, že Stachy budou zase za nějaký čas hrát v I.B třídě.

Jaký je program týmu před soutěží?

Máme naplánovány tři přípravné zápasy. generálku sehrajeme v sobotu 20. srpna ve Zdíkově.Do toho 2x týdně trénink, snad bude náš tým na přebor dobře připraven.

Co tým nejvíce trápí?

Moc děkuji obci Stachy za spolupráci s údržbou travnaté plochy našeho hřiště. Kvalita trávníku je opravdu dokonalá. Nejvíce nás trápí stav zázemí a kabin, které jsou v neuspokojivém stavu. Věřím, že alespoň do pěti let obec podnikne kroky, které povedou k výstavbě moderních kabin, které jsou téměř ve všech obcích samozřejmostí a ve stavu odpovídajícím 21. století.

Autor: Tomáš Andrle