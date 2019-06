Vodňany – Tradiční letní fotbalový turnaj DG303 OPEN letos čeká již 11. ročník a na jedenáctý pokus to konečně vyšlo. V sobotu 29. června se totiž bude hrát na hlavní hřišti FK Vodňany v Bavorovské ulici!

DG303 open ve Vodňanech se blíží. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

Turnaj bude již tradičně rozdělen na dvě skupiny, a to do 35 a nad 35 let. Čtyřčlenná skupina do 35 let se letos odehraje systémem 1x každý s každým a poté budou následovat semifinále, kde narazí 1. tým na 4. a 2. na 3. Závěr pak obstarají klání o 3. místo a samozřejmě finále.