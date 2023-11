/FOTOGALERIE, VIDEO/ Další fotbalová etapa je za námi. Opona se před pár týdny zatáhla za podzimní částí soutěžního ročníku 2023/24. Na Strakonicku zasáhlo do bojů celkem 28 klubů dospělých. Připravili jsme anketu, abychom zjistili, který z nich má nejvíce a nejvěrnější fanoušky. Chcete si přečíst zajímavosti z vašeho klubu? Dejte mu svůj hlas, ať vyhraje.

Fanoušci Střelských Hoštic slaví výhru nad Bavorovem. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Nejvyšší soutěž v této sezoně hraje Otava Katovice, a to divizi. Další dva celky hrají krajský přebor. Trojice týmů brázdí trávníky I.A třídy a dalších devět jich předvádí své umění v I.B třídě. Okresní soutěže dospělých pak čítají 23 družstev, to vše všetně B týmů. S tímto počtem patří Strakonicko k nejsilnějším jihočeským okresům.

Podzimní zápasy napříč všemi kluby byly hojně navštěvovány fanoušky, někde více, jinde méně. Divizní Katovice patří v počtu návštěvíků k absolutní špičce soutěže a závidět jim je mohou i kluby z podstatně větších míst. Fanoušci si pomalu nacházejí cestu zpět i na strakonickou Křemelku. Velký fotbalový progres udělaly v I.B třídě celky Bavorova a Střelských Hoštic, což se odráží i na návštěvnosti. Jejich vzájemný duel vidělo v Bavorově přes 250 fanoušků. A tak bychom mohli pokračovat dál. Zkrátka fotbalovému fanouškovi nevzala chuť ani dlouhá covidová přestávka zpřed pár let.

Fotbalové okresní soutěže na Strakonicku řečí výsledků a střelců branek

Chodíte fandit na fotbal i vy? A komu fandíte? Dejte v naší anketě hlas svému oblíbenému klubu. Hlasovat můžete až do 15. prosince do půlnoci. Do klubu, který od fanoušků získá nejvíce hlasů, pak s Deníkem před jarní částí sezony zajedeme a podíváme se zevrubně do jeho kuchyně. Tak se snažte, ať je to zrovna ten váš. Třeba se pak dozvíte i to, co jste o fotbale v daném místě nevěděli.

Kluby jsme do ankety řadili v pořadí, jaké jim patří po podzimních soutěžích.