/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalové kluby na Strakonicku pomalu vstupují do zimní přípravy na jarní část soutěží. Abychom přestávku vyplnili fotbalem, připravil Deník pro fanoušky anketu. V ní si mohou vybrat nejoblíbenější fotbalový klub na Strakonicku.

Katovice porazily Komárov 2:1. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Fotbalové celky ze Strakonicka hrají v soutěžích od divize až po třetí okresní třídu. Někomu se daří více, jinému zase méně, ale všichni se fotbalem baví. Jak hráči, tak i fanoušci. A právě fanouškovská základna může určit, který je tím nejoblíbenějším klubem na Strakonicku. Zkrátka, kdo nasbírá více hlasů, ten vyhraje. Nezáleží na výši soutěže, ani na tom, jak se komu v této sezoně daří. Tak se do naší ankety zapojde, svůj hlas můžete oblíbenému klubu dát až do půlnoci ze 31. ledna na 1. února. Svůj hlas můžete odeslat každých pět minut. Do ankety jsme zařadili kluby, které hrají v soutěžích mužů.