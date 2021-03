Fotbal se na krajské úrovni sice nehraje, ale Deník připravil virtuální KP. Zájem byl nečekaný. Ohromný. Nejvíc hlasů posbíral Osek. Finále soutěže bylo dramatické, ale vítěz byl nakonec jednoznačný. Řadu dalších zajímavých rozhovorů a materiálů najdete ve speciální příloze Deníku, která vychází v úterý.

Osek vyhrál virtuální krajský přebor | Foto: Lucie Mužíková

Do virtuálního KP se zapojili se čtenáři ze všech koutů Jihočeského kraje.

Osek nejprve postoupil do finále, ve kterém se ve velké bitvě utkal s Jankovem.

Byl to nádherný souboj. Sice škoda, že jen ve virtuálním prostředí, ale byly to nervy…

A finále?

Také to byla internetová přetahovaná o každý metr hřiště.

Jankov ve finále nasbíral 1033 hlasů, 0sek dokonce 2007! V prvním kole se zúčastnilo 3164 hlasujících. V součtu obou kol o vítězi virtuálního KP rozhodlo téměř 6 500 hlasů. Jan Hoch, kapitán vítězů, při této rekapitulaci znale pokyvoval hlavou.



6500 hlasů rozhodlo. To je hezké číslo, nemyslíte? Kdo z vás anketu v Deníku objevil?

Poprvé jsem se o anketě dozvěděl od mamky, která ji na internetu objevila tedy nejspíše jako první.



Nasbírali jste hodně hlasů, je to pro vás milé překvapení?

Toto číslo mě opravdu překvapilo. Tento počet jsem nečekal a už vůbec ne, že anketu ovládneme s takovýmto náskokem.



Sezonu na trávníku jste rozehráli skvěle. Jste v tabulce na druhém místě jen dva body za Č. Krumlovem, měli jste, nebo ještě máte, chuť i na vítězství v reálném fotbale?

Máte pravdu, že do soutěže jsme vstoupili skvěle a je velká škoda, že se soutěž přerušila. Před sezonou se podařilo výborně posílit kádr, a cítili jsme, že bychom mohli hrát o ty nejvyšší příčky.



Jaký je váš pohled, rozeběhne se přerušená soutěž?

Osobně si myslím, že tato sezona už se určitě nedohraje. Velmi mě to mrzí, ale zdraví musí být pro nás všechny na prvním místě.