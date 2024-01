/FOTOGALERIE/ Na poslední lednovou sobotu byl od 14 hodin naplánován na strakonickou umělku přípravný duel fotbalistů divizních Katovic a Junioru Strakonice z krajského přeboru. Kdo se těšil na zajímavý duel, měl smůlu. Nehrálo se.

Fotbalisté Junioru Strakonice si "užívají" zimní přípravu. | Foto: Jan Škrle

V sobotu dopoledne přiletěla mezi fotbalovou veřejnost zpráva, že se avizovaný duel mezi Otavou Katovice a Juniorem Strakonice nekoná. Odvolal jej divizní celek. "Nakonec se nehraje vůbec," odpověděl před desátou hodinou dopolední na dotaz Strakonického deníku, zda se hraje od avizovaných 14 či na sítích zmíněných 15 hodin, strakonický trenér Přemysl Šroub a doplnil. "Pro nás je to čára přes rozpočet. Nečekali jsme, že divizní tým zruší utkání. Měli jsme jich v přípravě naplánovaných pouze pět a tento nám bude chybět. Měli jsme mít volno v sobotu 10. února, a tak se pokusíme tam narychlo někoho sehnat, abychom si vyzkoušeli, co potřebujeme."

Většinu zimní přípravy stráví hráči Junioru Strakonice v domácích podmínkách

Jinak Strakoničtí trénují na domácí umělce třkrát týdně. "Trénuje nás sedmadvacet, včetně hráčů béčka a některých dorostenců. Příští týden jedeme na soustředění do Soběšic a již se na to těšíme," doplnil k aktuálnímu dění v zimní přípravě strakonický lodivod.

Katovičtí měli k utkání přijet ze soustředění ze Soběšic. "Zatím se připravujeme třikrát týdně na umělce ve Strakonicích. Nyní jsme od středy na soustředění v Soběšicích. Bohužel ten kádr je hodně úzký, máme de facto dvanáct hráčů a momentálně jednoho brankáře. Bohoužel se na kluky, kteří byli po zranění, navalila únava. Prostě nejsou schopni absolvovat celých devadesát minut zápasu a riskovali bychom další zranění. To byl důvod odvolání utkání. My bychom jedenct hráčů dohromady dali, ale někteří začali po půl roce, další marodili s chřipkou a po velké zátěži, kterou na soustředění absolvují. Bylo by to velké riziko jít do zápasu bez střídání," uvedl k odvolání utkání katovický trenér Lubomír Vašica a pokračoval: "Vím, že je to vůči soupeři špatně a nedělá se to. Mně by se to jako trenérovi také nelíbilo. Ale pokud dám na misky vah to, jestli budu hazardovat se jménem oddílu, nebo se zdravím hráčů, tak se přikloním k tomu, aby zůstali hráči zdraví. Mohlo by se to pak vymstít na jaře."

OBRAZEM: Katovičtí fotbalisté odstartovali zimní přípravu prvním tréninkem

Po návratu ze Soběšic Katovičtí pokačují v napláované přípravě. "Je to tak, v pondělí mají kulci naplánovaný bazén a od středy jdeme zase naplno, včetně přípravných zápasů" doplnil k dalšímu programu trenér Vašica.