/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalisté Oseka ladí formu na jarní boje v krajském přeboru. Mají za sebou již i soustředění s přípravným zápasem, ale nyní je zastavila neříjemná viróza.

Přípravný fotbal: FK Skalná - TJ Osek. | Video: Karel Hoch

V přípravě na jarní část sezony se osecký tým přesunul na soustředění do Skalné u Chebu. "Toto místo je prověřeno mnoha ligovými týmy, které zde zimní dril také absolvovaly a jako své boty ho zná i náš trenér Jindřich Dejmal," uvedl k místu soustředění manažer Oseka Karel Hoch.

Zimní soustředění proběhlo od čtvrtka do neděle uplynulého týdne. "Soustředění bylo zaměřeno hlavně na získání kondice, potřebné pro jarní boje v jihočeském krajském přeboru. Nechybělo ale ani posilování, fotbalový zápas a také tolik potřebná regenerace ve vířivce či sauně," doplnil k programu Karel Hoch.

Hráči si pobyt ve Skalné pochvaovali. Na jeho konci však postihl tým zdravortní problém. "Celý tým byl ubytován v hotelu v centru města Skalná, odkud to měl jen kousek na podkrušnohorské kopce i do místní sportovní haly. Velkým pozitivem byla účast osmnácti hráčů, kteří se akce zúčastnili a poctivě odtrénovali všechny plánované jednotky. Jediným negativem bylo zrušené nedělní utkání, které jsme měli odehrát proti divizní Hvězdě Cheb. Bohužel během sobotního večera a noci ulehlo do postelí velké množství hráčů s akutními potížemi a několik jich bylo odvezeno RZS do chebské nemocnice," informoval manažer týmu.

Ještě předtím stihli fotbalisté Oseka odehrát vítězný duel proti FK Skalná. "Soupeř je stabilním účastníkem karlovarské I.A třídy. Po neurovnané první půli jsme ve druhém poločase soupeře zcela jasně přehráli a zaslouženě zvítězili," komentoval duel Karel Hoch.

FK Skalná – TJ Osek 3:7 (2:2)

Branky Oseka: 24. a 61. Carda, .47. a 65. Hoch, 81. a 83. Benedikt, 7. Zhyhora.

Sestava: Pokorný - Balogh (46. Gondek), Carda, Němeček, Martin Čapek - Brabec (46. Benedikt), Zhyhora, Florián (46. Diviš), Matěj Čapek (46. Pešek) - Ježek (46. D. Říský), Stieber (46. Hoch).

Fotbalisty Oseka ještě čekají do startu jarní části sezony tři přípravné zápasy. "Příští sobotu 17. února hrajeme na umělce v Blatné od 10 hodin proti Lhotě u Plzně, o čtrnáct dní později na stejném místě proti Vodňanům se začátkem v poledne. Generálku máme 9. března od 15 hodin na Dobré Vodě," doplnil k dalšímu programu manažer týmu.