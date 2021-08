Po domácí smolné porážce v okresním derby s Protivínem zajížděli fotbalisté Čimelic v dalším kole krajského přeboru do Dražic. Ani tentokrát však na body nedosáhli.

Fotbalový krajský přebor pokračoval dalším kolem. | Foto: Jan Škrle

„Zápas v Dražicích byl podobným obrázkem toho minulého doma s Protivínem. První půli jsme podle mne byli o něco lepší. Nebyly tam sice extra velké šance, ale měli jsme toho více než domácí. Na začátku druhé půle nás domácí trochu máčkli, dostali jsme zbytečný gól z trestňáku a druhý z penalty. Povedlo se nám snížit, měli jsme i šanci na vyrovnání. Doplácíme na to, že si vytváříme šance a místo toho, abychom šli do vedení, tak naopak inkasujeme. Stejně jako s Protivínem jsme nedali gól z malého vápna. V Dražicích se to opakovalo a gólman to chytal na čáře. To, že nejsme produktivní v útočné fázi, nás zbytečně stojí body. Soupeř nás nepřehrává, ale stejně dostaneme zbytečný gól. Opět tedy smolná porážka. Až na dvacet minut ve druhé půli nebyla naše hra špatná, ale chybí nám to finále. Snad se nám to příště vrátí,“ hodnotil utkání čimelický trenér Tomáš Smrčina.