Straší žáci: FK Junior Strakonice - Meteor Tábor/Větrovy 2:0

Mladší žáci: FK Junior Strakonice - Meteor Tábor/Větrovy 3:2 (1:2). Branky FK Junior Strakonice: 34' a 39' Karel Kloud, 4' Matthew Fiche.

Soupiska mladších žáků FK Junior Strakonice: Matyáš Janda - Teodor Káles, Lukáš Vaněček, Jan Tomšovic, Karel Kloud, Viktor Janda, Matthew Fiche, Filip Sokol, Daniel Reindl, Lukáš Pacák, Matyáš Kural, Michal Čumpelík (C)

Hosté byli v první půli lepším týmem. Skóre se začalo měnit záhy po úvodním hvizdu a ve 2' šli hosté do vedení po zaváhání Lukáše Pacáka, když otálel s rozehrávkou 0-1! Ve 3' se řítil do šance Honza Tomšovic ještě bez úspěchu, ale ve 4' rozehrál po levé straně pěknou akci Karel Kloud na Honzu Tomšovice, který vyslal do gólového zakončení krásnou průnikovou přihrávkou Matthewa Ficheho - 1-1! V 6' střela táborského hráče z pravého křídla na zadní tyč těsně minula naší branku. V 9' vytasil náš gólman Maty Janda jeden z parádních zákroků tohoto zápasu, když špičkou kopačky reflexivně vyrazil střelu, kterou již všichni viděli v síti. My jsme vyklidili pozice, pouze v 18' jsme zahrozili Filipem Sokolem, který se svým důrazem dostal do zakončení, ale jeho střelu z bezprostřední blízkosti gólman hostů vyrazil. Ve 27' jsme opět po naší ztrátě v rozehrávce měli štěstí, když hostující hráč našeho gólmana přeloboval, avšak tyč hrála v náš prospěch. Ve 29' hosté podnikli rychlý protiútok a Maty Janda nás opět podržel. Ve 30' jsme inkasovali gól do šatny, Michal Čumpelík se nechal na naší levé straně naivně obehrát a hosté poté sehráli akci dva na jednoho v našem pokutovém území bezchybně 1-2!

Do druhého poločasu jsme nasadili k výraznému obratu. Ve 32' se po přihrávce Matthewa Ficheho ve vápně pěkně uvolnil do zakončení Honza Tomšovic, jeho střelu gólman hostů ještě stihl vyrazit. Ve 34' jsme se radovali z vyrovnávacího gólu. Lukáš Vaněček se na pravém křídle svým typickým driblinkem uvolnil a jeho přihrávku Karel Kloud zužitkoval, když propasíroval balón do sítě - velice důležitý moment - 2:2! Ve 36' vyslal opět Lukáš Vaněček průnikovou přihrávkou do zakončení Matthewa Ficheho, bohužel neproměnil. Ve 39' vstřelil rozhodující branku utkání opět Karel Kloud po nádherné průnikové přihrávce Lukáše Vaněčka - 3:2! Ve 43' se řítil na levém křídle do pokutového území Karel Kloud, avšak přihrávku na zadní tyč přetáhl. Hosty jsme ve druhé půli díky naší aktivní hře do šancí příliš nepouštěli. V 51' vytáhl po pěkné střele hostujícího útočníka Maty Janda zákrok, jehož momentka by patřila pro každého fotografa k ozdobám ve svém albu. V 52' jsme mohli přidat gólovou pojistku, dostali jsme se v rychlém protiútoku do přečíslení dva na jednoho, Maty Kural balón ideálně předložil Honzovi Tomšovicovi, ten bohužel udělal v rozhodující moment ještě dotek navíc a již v bezprostřední blízkosti před brankařem se již ke gólovému zakončení nedostal.

Sečteno - podtrženo, 1. poločas lepší hosté, 2. půli zase lepší my. Klíčovým momentem zápasu bylo vysunutí Karla Klouda dopředu ve druhém poločase, které přineslo patřičné oživení naší uvadající ofenzívy korunované brankami a zároveň s tím související zvládnutá role Dana Reindla na postu středního obránce. Fantastický zápas sehrál Lukáš Vaněček, který (bez jediného vystřídaní!) byl hnacím motorem týmu jak směrem dopředu, tak i do defenzivy. Za výrazně zlepšený výkon ve 2. poločase zasluhuje pochvalu celý mančaft!

Vladislav Hájek