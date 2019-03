Starší žáci: Junior Strakonice – Milevsko 4:0 (1:0). „Do jarní části jsme vstoupili výborně. V prvním poločase jsme od první minuty ovládali hru, což se projevilo tím, že jsme hráli v podstatě na jednu branku. Do druhé poloviny jsme nastoupili fantasticky, kdy jsme během deseti minut vstřelili další dvě branky. Po těchto gólech už byl zápas zcela rozhodnut, nicméně soupeř nás potrápil až do poslední minuty. Před závěrem utkání Virostek upravil skóre na konečných 4:0. V tomto zápase se nám dařilo vyhrávat osobní souboje, na které jsme se v posledních tréninkových jednotkách zaměřili. Chvílemi byl viděn i kombinační fotbal,“ komentoval utkání trenér Štefan Valigurský.

Sestava Junioru: Martínek, Prokop, Hrašný, Macht, Fürbach, Stöger, Pomej, Bambásek, Němejc, Virostek, Štěch. Náhradníci: Steiner, Žilák.

Mladší žáci: Junior Strakonice – Milevsko 4:1 (1:1). „V úvodním kole jsme přivítali na domácí půdě vedoucí Milevsko. Los tomu nahrál, že jsme po naší vítězné derniéře podzimní části v Milevsku, po které jsme přezimovali na 2. místě s dvoubodovou ztrátou na Milevsko, sehráli ihned na domácí půdě odvetu o průběžné první místo v tabulce. Lépe zápas výborné úrovně zahájili hosté, nicméně my byli efektivnější a po zdařilé akci na pravém křídle Rejšek přihrál do vápna a odražený míč poslal Vaněček pohotovou střelou do sítě. Úvodní branka nás nabudila a pokračovali jsme i v následujících minutách v tlaku, ale bez brankového efektu. Trest přišel, když jsme faulovali v našem pokutovém území a Zvonař se z penalty nemýlil. Poté převzali dočasně otěže zápasu Milevští, nicméně branka v první půli již nepadla. V úvodu druhé půle jsme přežili šanci hostů Na druhé straně střelu Vaněčka ještě brankář hostů vyrazil, ale po rohovém kopu Rejška vsítil hlavou důležitou branku vzrůstem sice nejmenší, ale herně dnes možná nejlepší náš hráč Volf. Ve 47. minutě jsme zasadili rozhodující úder, Rejšek převzal na středu hranice pokutového území balón, výborně se uvolnil a parádním technickým obstřelem dal na 3:1. V těchto fázích zápasu jsme dominovali a Milevští začali šlapat vodu. Gólovou tečku za zápasem udělal Peleška po nezištné přihrávce Kostky! Kluci zaslouží po téměř heroickém výkonu absolutorium a díky této výhře vystřídali Milevsko na 1. místě! O vítězství jsme rozhodli ve druhé půli, kdy jsme soupeře přehráli a po zásluze bereme tři body! Nesmíme však propadnout euforii, čeká nás ještě dvanáct kol a v nich celá řada těžkých utkání. Musíme jít zápas od zápasu,“ komentoval utkání Vladislav Hájek.

Sestava Junioru: Janda – Zeman, Pacák, Čumpelík, Peleška, Rejšek, Vaněček, Kostka, Tomšovic, Kloud, Volf, Dejmek.