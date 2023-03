/FOTOGALERIE/ Jarní část A skupiny fotbalové I.A třídy odstartovala pěkně zostra. V okresním derby týmů, které jsou ohroženy sestupem, vimperský Šumavan bodoval ve Lhenicích.

Fotbalová I.A třída: SK Lhenice - Šumavan Vimperk 0:1 (0:1). | Foto: Jan Klein

SK Lhenice - Šumavan Vimperk 0:1 (0:1)

Branka: 27. Jan Čech.

Tabulka A skupiny I.A třídy je po podzimní části pořádně vyrovnaná. Všechny týmy od 6. místa dolu jsou potencionálně ohroženy sestupem. O to důležitějš okresní derby mezi Lhenicemi a Vimperkem bylo. Nakonec se radovali hosté.

"Pro nás velmi důležitý zápas jsme výsledkově nezvládli. Poslední dva týdny nás trápí i zdravotní problémy kádru, ale přesto jsme do toho šli s tím, že to chceme urvat. Samotné utkání přineslo spíš boj, fotbalu k vidění i z důvodu silného větru tolik nebylo. V prvním poločase využili hosté jedné situace ke vstřelení vedoucí branky, centr ze strany i zakončení byly poměrně pohledné pro oko diváka. My svou šanci nevyužili, míč se pouze otřel o břevno hostující branky. Ve druhé půli jsme byli určitě aktivnější a šli jsme si za nějakým bodem. Bohužel jsme neproměnili tutovou šanci z malého vápna a dokonce zahodili i pokutový kop. Soupeř byl spíše šťastnější, zápasu by slušela remíza. Klukům toho moc vytknout nemohu, vydali jsme se, snaha byla, hraje se ale na góly a my tu kvalitu v potřebných prostorech neukázali. Chci věřit, že s podobným nasazením snad i body přijdou," komentoval utkání lhenický trenér Ivo Čech.

Na vimperské straně byla znát spokojenost. "Do Lhenic jsme zajížděli s vědomím, že domácí nutně potřebují tři body, a proto jsme věděli, že nás nečeká nic lehkého. Bohužel jsme se museli obejít bez dvou klíčových hráčů Chvosty a Vojty. V utkání bylo znát, že se jednalo o první jarní kolo, takže hřiště, i když bylo skvěle připravené, tak na něm míč hodně odskakoval. Oba týmy si na travnaté hřiště teprve zvykaly a tak diváci moc pohledný fotbal neviděli. Hra byla první poločas dost vyrovnaná. Naštěstí se nám povedl po pěkné akci vstřelit gól, když Vintr hlavou prodloužil Bendův dlouhý balon na Žofku, který krásným centrem našel v pokutovém území soupeře našeho nejlepšího střelce zimní přípravy Honzu Čecha a ten již bez problémů uklidil hlavou míč za záda domácího brankáře Dvořáka. Do poločasu se už skóre nezměnilo a tak jsme o poločase odcházeli do kabin s jednogólovým náskokem. Ve druhém poločase převzali iniciativu domácí hráči a my jsme si vytvořili jen ojedinělé šance. Domácí nás zatlačili a dokonce si v 72. minutě vytvořili šanci v podobě pokutového kopu, který ovšem bravurně chytil Jakub Vlk, který správně odhadl stranu, kam soupeř svoji střelu mířil. To byl dle mého názoru rozhodující okamžik utkání. Lhenice si vytvořily ještě jednu stoprocentní šanci, ovšem naštěstí pro nás letěla střela mimo Vlkovu bránu," shrnul utkání vimperský trenér Lukáš Sýs a doplnil: "Velmi si této výhry vážím, protože utkání by asi více slušela remíza, ale tentokrát stálo štěstí na naší straně. Kluky musím pochválit za bojovnost, udržet na venkovním hřišti těsné vedení není nic jednoduchého, ale nám se to povedlo. Doufám, že nám tato výhra pomůže i do příštího utkání, kdy v derby hostíme tým SK Čkyně. Tímto bych rád pozval naše fanoušky, protože i oni nám můžou pomoci navázat na výhru, kterou si vezeme ze Lhenic."

Vimperští na jedno utkání využili služby Jakuba Čecha. "V utkání se Lhenicemi nám pomohl Jakub Čech, kterého jsme narychlo přivedli z Borových Lad. Bylo to po letech první a zároveň poslední mistrovské utkání Jakuba za tým Šumavanu Vimperk, kde naposledy působil v mládežnických kategoriích. Tímto bych chtěl Jakubovi poděkovat za jeho pomoc a obětavost, stejně tak velké díky patří i Janu Mikovi, který fotbal na Borovce vede, za to, jak se vůči našemu oddílu zachoval. Upřímně říkám, že bych rád v budoucnu Jakuba viděl ve vimperském dresu napořád, ale respektuji jeho názor, že v tom kluky na Borovce nemůže nechat, to svědčí o jeho skvělém charakteru," doplnil vimperský lodivod.