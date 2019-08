Osek – Blatná 1:2 (0:2). 90. Carda – 7. P. Rybák vlastní, 28. J. Sýkora.

V okresním derby se zrodilo překvapení. Favorizovaní domácí ztratili všechny body, když korigovali vedení soupeře až v poslední minutě utkání.

„Tentokrát jsme nenavázali výkonem na předešlé zápasy. Blatná nás předčila, nasazením a bojovností. My si dali v úvodu po centru soupeře vlastňáka a do zápasu jsme se vůbec nedostali. Vázla nám kombinace, nepřistoupili jsme k zápasu jako v minulých duelech. Upozorňoval jsem na to, že nesmíme soupeře podcenit. Zkrátka jsme si nevytvořili žádné brankové šance a bez toho se zápasy nedají vyhrávat. Bylo to derby a soupeř ho odehrál zodpovědněji a zcela po zásluze zvítězil,“ komentoval duel osecký trenér Jaroslav Voříšek a doplnil: „Musíme tento zápas hodit za hlavu a soustředíme se na příští. To hrajeme další okresní derby, tentokrát na Junioru Strakonice.“

„V zápase byli favoritem domácí. Dvakrát vysoko vyhráli, v minulé sezoně jsme s nimi dvakrát prohráli, a tak jsme chtěli hrát odzadu a zkusit to na brejky. A zadařilo se, jsme ohromně spokojeni. V prvních deseti minutách jsme si vypracovali několik šancí a jednu z nich proměnili. Další dvě dobré nedali. Domácí měli v utkání jen dvě šance po standardkách a z jedné z nich snížili v závěru utkání. Vyhráli jsme zaslouženě, bylo to ubojované a dík patří všem, kteří se za to zasloužili,“ komentoval utkání asistent trenéra Blatné Roman Remeš.

Sestavy – Osek: Budoš – Rybák, Krejčí, Carda, Benda – Čapek (46. Hájek), Brabec, Blatský (50. Hoch), Hosnedl (85. Lávička) – J. Říský, D. Říský. Blatná: Chlanda – Sýkora, Sedláček, Motyka, Nový – Mišiak, Prokopec, Brynda, Křivanec (32. Stulík) – Kůst (92. Uldrich), Míka (52. Hrádek).