Osek – Blatná 4:1 (0:0). 51. D. Říský, 65. a 70. J. Říský, 77. J. Kinkor – 84. R. Zahrádka.

Favorizovaní domácí rozhodli o třech bodech až ve druhém poločase, přestože měli více ze hry již od začátku. „Hrálo se před skvělou atmosférou. Bylo to derby, přijelo hodně lidí z Blatné, navíc poprvé chytal Zdeněk Křížek, který také přilákal hodně fandů. Osobně jsem se na utkání těšil, hráli jsme proti týmu z města, kde bydlím,“ začal hodnocení utkání trenér Oseka Jaroslav Voříšek a pokračoval: „Již v prvním poločase jsme měli několik gólovek, ale netrefili ani prázdnou bránu. Vše se začalo lámat až po přestávce. Brzy po ní krásně prošel David Říský a otevřel skóre. Byl to pěkný fotbalový moment. Spadla z nás nervozita a začalo se i dařit střelecky. Po dalších šancích zvýšil Jakub Říský na 2:0 a chvíli nato přidal i třetí gól. Čtvrtou branku přidal Kinkor. Prakticky během patnácti minut jsme rozhodli o třech bodech. Byla to zasloužená výhra, Blatná si moc šancí nevypracovala. Pochvalu zaslouží všichni hráči. Tentokrát nám chyběli oba stopeři, na hřiště se po zranění nedostal ani Hosnedl a začíná se nám v týmu tvořit solidní konkurence.“

„V první půli jsme udrželi remízu, ale domácí byli více na naší polovině a měli několik šancí ke vstřelení branky. Jejich brankář Křížek byl bez práce. Hned na začátku druhé půle jsme inkasovali, na což jsme hráče upozorňovali, ale bohužel. Ve druhém poločase jsme byli v útoku více aktivní, ale dostali jsme další tři branky. Za zmínku stojí naše vyrovnávací regulérní branka Kubiše na 1:1, což potvrzuje video, která nebyla uznána, a likvidační faul na našeho kapitána těsně před koncem za žlutou. Musím konstatovat, že domácí vyhráli zaslouženě, i když nevím, jak by se vyvíjel zápas po našem neuznaném vyrovnání. Toť otázka. Blahopřejí domácímu trenérovi Jaroslavu Voříškovi, mému bývalému svěřenci v ČFL ve Svéradicích,“ komentoval utkání asistent trenéra Blatné Václav Palivec.

Sestavy – Osek: Křížek – Kinkor, Gondek, Rybák, Blatský (50. Čapek)– Brabec, Hoch, Šrámek, Sigmund – J. Říský (87. Kuneš), D. Říský (80. Lávička). Blatná: Chlanda – Sýkora, Benedikt, Rozhoň, Bláha – Mišiak, Kubiš, Prokopec (65. Machovský), Říha (74. F. Hrádek) – Zahrádka, Šimůnek (74. Král).