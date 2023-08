/FOTOGALERIE, VIDEO/ Druhé kolo fotbalové I.B třídy přineslo souboj dvou týmů s naprosto odlišným rozpoložením. Domácí Netolice v minulém kole dostaly pět branek ve Střelských Hošticích, naopak Volyně začala sezonu vysokou výhrou nad Bělčicemi.

TJ Netolice - Slavoj Volyně 1:3 (0:2)

Branky: 78. V. Vlášek - 32. V. Chvosta, 45. (PK) F. Dlouhý, 60. J. Procházka. ŽK: 2:4 (Dzhuravets, Rokůsek - M. Chvosta, V. Chvosta, Pikolon, Procházka). ČK: 0:1 (28. M. Chvosta). Rozhodčí: Ťupa - Švarc, Antoš.

Netoličtí po sestupu z I.A třídy nemohou stále najít pohodu. Do sestavy se museli vrátit veteráni Baloušek s Vláškem, kteří byli na hřišti znát, ale na rozjetého soupeře domácí zkrátka neměli. Nedá se říci, že by neměli šance, těch bylo dost, ale zakončení žalostné. Naopak hosty nezastavila ani brzká červená karta pro zkušeného Michala Chvostu. Naopak, o chvíli později šli i v oslabení do vedení a do půle přidali i druhou branku.

Po přestávce se čekal tlak domácích. Ten však nepřicházel v takové míře, aby si s jejich akcemi obrana hostů neporadila. Naopak Volyňští podnikali rychlé brejky a z jednoho z nich dali i třetí branku. Domácí v závěru již jen porážku kosmeticky zmírnili. Soupeři sice evidentně docházely síly, ale na zdramatizování utkání to ze strany Netolic již nebylo.

Suma sumárum, Volyně má po dvou kolech šest bodů a potvrzuje předsezonní prognózy, že by měla patřit ke spolufavoritům soutěže. Naopak Netolickým se zatím nedaří a jsou na nule. Tak rychle zvednout hlavy, aby nezačal ujíždět vlak.